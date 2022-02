Gigi Becali rupe tăcerea despre sentimentele lui pentru Anamaria Prodan. Patronul FCSB i-a dat replica sexi-impresarei după ce aceasta a sugerat că latifundiarul ar fi nutrit anumite sentimente pentru ea în perioada în care încă soțul acesteia, Laurențiu Reghecampf, a fost antrenorul formației roș-albastre. Gigi Becali a vorbit și despre rolul pe care aceasta l-ar fi avut în numirea lui Reghe pe banca tehnică a actualei vicecampioane.

Gigi Becali a obținut bani frumoși la prima despărțire de Reghecampf, în 2014, dar la finalul celui de-al doilea mandat al acestuia, în 2017, n-a mai avut nicio protenție financiară. Latifundiarul a recunoscut că impresara Anamaria Prodan a negociat clauza de reziliere a celui care, în acte, încă îi este soț.

„E adevărat că a negociat ea clauza. În loc de 1 milion de euro, Reghe a dat 800.000 de euro ca să plece. A doua oară când a plecat Reghe, a venit ea și m-a întrebat: „Câți bani vrei să-ți dau ca mi-l lași pe Reghe?”.

Eu am zis: „Bă, am făcut destule cu el, am câștigat. Îl las gratis. Nu mai vreau niciun ban”. Nu am cerut. Puteam să cer 3-400.000 de euro. Am zis: „Băi, Ana, nu îți cer niciun ban”. Probabil că ea, dacă se comporta așa, era impresarul lui, se înțelegeau. Normal că s-a pronunțat așa. Dar la venirea lui a contribuit doar Reghe, prin valoarea lui”, a declarat Gigi Becali la Pro X.