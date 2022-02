Gigi Becali s-a dat în stambă la TV! Patronul FCSB a dus dorul, se pare, declarațiilor lungi și efervescente. În mandatul scurt al lui Edi Iordănescu pe banca vicecampioanei, el s-a abținut, o vreme, de a mai ieși public, dar acele timpuri sunt deja trecute. Acum, Gigi Becali face show ca în anii săi buni, luând „la întors” orice subiect legat de echipa sa și nu numai.

Gigi Becali s-a dat în stambă la TV! Patronul FCSB face, din nou, show, la fiecare apariție pe posturile de televiziune, chiar dacă nu mai apare fizic în studiouri. Dar, prin telefon, latifundiarul disecă orice subiect legat de echipa sa și nu numai.

După ultima etapă de campionat, Gigi Becali s-a declarat încrezător că roș-albaștri pot câștiga titlul, în detrimentul rivalilor de la CFr Cluj. Și asta, cu toate că echipa lui Dan Petrescu a învins Rapidul cu 2-1, în timp ce FCSB abia a făcut egal, scor 1-1, la Mioveni.

„Am avut speranțe mari ca Rapid s-o poate încurca pe CFR. A fost ghinion. Important e ce mi-am dat seama că se poate. Aseară chiar m-am convins că putem luat campionatul. Nu spun de ce. Cred că v-ați dat seama de ce. Campionatul îl vom lua pentru că suntem mai buni ca CFR. Suntem mai tari și îi vom bate pe de două ori”, a declarat Gigi Becali la Pro X .

Gigi Becali a mai punctat și faptul că degeaba va lua FCSB campionatul dacă nu se va califica în grupele unei cupe europene, acolo unde sunt banii adevărați.

Becali a analizat și prestația Clujului din punct de vedere al… vaccinării jucătorilor. Latifundiarul e convins că fotbaliștii vaccinați au deja capacitatea de efort diminuată.

Patronul FCSB a mai spus că și-ar dori un fundaș central în stilul lui Radu Drăgușin (20 de ani), internaționalul de la U21, împrumutat de Juventus la Salernitana, doar ca să dera cu capul. El l-a mai remarcat și pe fundașul stânga al celor de la Mioveni, Ionuț Burnea (29 de ani).

În plus, Gigi Becali a adăugat că el ar fi vrut să-l transforme pe mijlocașul defensiv, Malcom Edjouma, în atacant, dar Toni Petrea și Mihai Stoica i-au spus că se vor face de râs

„L-aș lua numai să dea cu capul (n.r. – Radu Drăgușin). De aia am luat țepe la fundașii centrali, că eu mă gândesc că e înalt și dă cu capul, cum era Szukala. Uite, mi-a plăcut acum fundașul central de la Mioveni. Unul înalt, român, am uitat cum îl cheamă. Are și nume reprezentativ românesc. Burnea, da, bravo! Joacă în stânga? O să-l luăm și-l facem fundaș central! Merge și atacant dacă e înalt și dă cu capul. Eu tot m-am gândit să-l băgăm pe Malcom atacant, dar nu vor ei.

Așa m-am gândit eu, dar mi-au zis că ne facem de râs. El e cel mai bun închizător din România (n.r. – Malcom Edjouma)”, a mai punctat Gigi Becali la postul citat.