Gigi Becali rupe tăcerea. Ce medicament vindecă oamenii de covid-19: ”Se găsește doar la mine, e cel mai bun”

Încă de la începutul pandemiei, Gigi Becali a încercat să-i ajute pe cei care aveau nevoie de anumite medicamente. Într-un inteviu acordat recent, afaceristul vorbește despre un ser minune care combate infecțiile COVID-19. Gigi Becali povestește că are Ivermectina, un ser minune, inițial gândit ca medicament veterinar.

Există o sumedenie de teste și studii clinice pe diferite medicamente existente pe piață, care, conform acestora, ar ajuta la combaterea infecțiilor cu COVID-19. Printre acestea, se numără și invemectina, dar în varianta ser, nu pastile. Recent, într-un interviu acordat celor de la ziare.com, Gigi Becali vorbește despre acest ser minune.

Omul de afaceri declară că este singurul care are în acest moment Ivermectina, și că a fost deja folosit. Gigi Becali spune că medicamentul Ivermectina, sub formă de ser, le-ar fi fost deja inoculat lui Ioan Niculae, Leo Grozavu și Aneimaria Prodan Reghecampf.

Medicamentul Ivermectina a fost descoperit la sfârșitul anilor ’70, și este un derivat dihidro al avermectinei. Substanța din Ivermectina provine exclusiv dintr-un singur microorganism izolat la Kitasato Intitute, Tokyo, Japonia din solul japonez.

Ivermectina a avut un impact imens de benefic în îmbunătățirea vieții și bunăstării a miliarde de oameni în întreaga lume. A fost introdus inițial ca medicament veterinar. Ivermectina ucide o gamă largă de paraziți interni și externi la animalele comerciale și la animalele de companie. Acum este utilizat gratuit ca unic instrument în campaniile de eliminare a ambelor boli la nivel global.

Ivermectina, care nu este foarte scumpă, spune Gigi Becali, ar fi în vamă, lotul fiind unul consistent. Ar fi vorba de peste 50.000 de flacone de ivermectină ser, care ar trebui să ajungă la clinica pe care Becali o are în București.

”Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afară, studiau în străinătate. Sunt romani şi le dau 4000-5000 pe lună. Ei mi-au spus despre aceste tramente, pentru că se făceau studii pe afară. Cel mai bun este ivermectina. Se găseşte doar la mine, acum în România. Eu nu am nicio treabă, eu îl cumpăr aici. E din Ucraina, dar nu-l aduc eu. Eu am Invermectina ser. Invermectina pastila e slabă. Este şi ieftină, cum ai vindeca un om cu 10 lei.

Când a existat pe piaţa din România, s-a luat imediat, la început. Acum nu mai există. Am doar eu. Ei vor să consume lumea Remdesevir, pe care au dat zeci de milioane şi nu e bun la Covid. Invermectina e cel mai bun tratament, pe lângă arbidol. Am 40-50 000 de flacoane în vamă şi nu-mi dau voie să intre în România, nu am primit aprobare scrisă de la Ministerul Sănătăţii.”, a declarat Gigi Becali pentru Ziare.com.