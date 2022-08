Celebra cântăreaţă de muzică populară care a refuzat să cânte la nunta lui George Simion. Motivul invocat (Exclusiv)

O cântăreață celebră a refuzat să cânte la nunta uriașă care i-a surprins pe români. George Simion se căsătorește cu iubirea vieții sale, iar evenimentul organizat de acesta este unul cum nu s-a mai văzut. liderul Alianței pentru Unirea Românilor i-a invitat pe toți cetățenii din țară să îi fie alături în ziua cea mare. O interpretă cunoscută de muzică populară a refuzat însă să cânte la petrecerea de la finele lunii august. Care este motivul pentru care nu a dorit să fie prezentă?

Nunta anului se apropie cu pași repezi. George Simion se pregătește să își conducă la altar aleasa inimii. Acesta face ultimele pregătiri pentru petrecerea care îi are ca invitați pe toți românii care vor să îi fie alături politicianului. Mulți s-au arătat încântați de inițiativă și abia așteaptă distracția de la finele lunii august.

Cu toate astea, o cântăreață de muzică populară a refuzat oferta. Mai exact, este vorba despre Veta Biriș. Solista originară din Valea Târnavei Mici nu dorește să cânte la nunta liderului Alianței pentru Unirea Românilor. Femeia care urmează să împlinească peste câteva zile 72 de ani susține că decizia sa nu are nicio conotație politică, ci dintr-un motiv personal.

„Nu am nicio treabă cu politica! Eu nu întreb pe nimeni de la ce partid este sau ce simpatii are. Doar că nu mai pot cânta la nunta lui George Simion ! Și asta dintr-un motiv personal, cu importanță pentru viața mea!”, a declarat Veta Biriș pentru impact.ro.

Concret, în ziua în care ar trebui să onoreze evenimentul cel mare ea are de îndeplinit datinile importante ale unui parastas. Se împlinește un an de la decesul fratelui său, moment în care este nevoită să respecte rânduielile bisericii.

Artista a încercat să împace cele două evenimente, dar nu a putut și a renunțat clar la nunta lui George Simion, familia fiind pe primul loc pentru cea din urmă.

„Atunci când am discutat prima data cu cineva din partea lui George Simion, o anume fătucă Cristina, din Alba Iulia, nu am realizat că în aceeași zi am în familie un parastas foarte important.

E vorba despre parastasul de un an al fratelui meu. Și am încercat în fel și chip să le împac pe amândouă, dar nu merge!”, a povestit solista cu lux de amănunte.