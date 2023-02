Gigi Becali, pe urmele finului Cristi Borcea, după meciul CFR Cluj – FCSB 0-1. „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor”

Gigi Becali este în al nouălea cer după ce FCSB a câștigat cu 1-0 pe terenul lui CFR Cluj și a ajuns la doar șase puncte de echipa lui Dan Petrescu. Omul de afaceri este atât de bucuros încât a copiat una dintre frazele celebre ale dinamovistului Cristi Borcea: „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor”

Gigi Becali este încântat de victoria de la Cluj. FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul campioanei, în urma unui gol marcat de Malcom Edjouma în minutul 88. Roș-albaștrii au rămas pe locul patru, dar au ajuns la doar șase puncte de echipa lui Dan Petrescu, liderul campionatului. Patronul echipei este atât de încântat de prestația fotbaliștilor lui Mihai Pintilii încât l-a copiat pe dinamovistul Cristi Borcea și a lui celebră zicere: „Lăsați-ne să ne pregătim pentru Liga Campionilor!”, a spus finul patronului FCSB.

CFR Cluj – FCSB a fost primul meci din ultimele trei luni în care omul de afaceri nu a decis nicio schimbare la pauză. Toți jucătorii l-au mulțumit. Etapa trecută a înlocuit doi jucători după 45 de minute, iar după un alt sfert de oră i-a scos de pe teren și pe cei doi marcatori.

„Golul nostru a venit ca urmare a jocului nostru. Nu ați văzut că nu s-a schimbat nimic? Nu aveai ce să schimbi. Ce să schimbi? Când joacă echipa perfect, nu ai ce să schimbi.

Nu am văzut așa vijelie de joc. Am jucat din prima. Pac, pac, pac, pase din prima. Asemenea vijelie nu am văzut. Nu am jucat niciodată. Nici Barcelona nu juca în asemenea viteză. Meciul mi-a dat curaj. Cu un asemenea joc, nu ne poate sta nimeni în cale. În prima repriză, CFR Cluj nu a contat pe teren. CFR-ul a avut două ocazii. Una din unghi, iar la cealaltă ocazie, Yeboah nu a avut loc. Era o poziție grea, nu putea să marcheze”, a mai spus Gigi Becali.