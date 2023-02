CFR Cluj – FCSB, LIVE VIDEO & FOTO, ora 21.00. Meciul în care echipa lui Gigi Becali poate spune „adio” luptei pentru titlu, cum arată terenul din Gruia

CFR Cluj – FCSB este marele meci din etapa cu numărul 24 din SuperLiga României. Cele două echipe sunt rivale în lupta pentru titlu, dar Mihai Stoica a spus că nu este vorba de o partidă decisivă. Terenul din Gruia a avut multe probleme din cauza zăpezii, dar anii formației gazdă au pus mâna pe lopezi și au curățat terenul. Întâlnirea se va desfășura duminică, 5.02.2023, de la ora 21.00 și va putea fi urmărită pe site-ul www.playtech.ro.

CFR Cluj – FCSB este meciul care poate decide dacă echipa lui Gigi Becali rămâne în lupta pentru titlu. Ardelenii sunt pe primul loc și au 50 de puncte, cu nouă mai mult decât o rivala, iar un succes i-ar distanța la 12 puncte. Mihai Stoica și-a făcut socoteala și spune că situația nu este gravă, în condițiile în care înainte de partidele din play-off punctele se înjumătățesc, așa cum spune regulamentul.

„Anul trecut în play-off s-a intrat cu 7 puncte distanță între CFR și noi. S-au făcut opt puncte, după ce am pierdut acasă cu Craiova. De la opt punte, am ajuns în penultima etapă, dacă am fi câștigat, să jucăm cu titlul pe masă la Buzău.

Nu s-a putut din cauza unei mari erori de arbitraj. Acum, dacă ne bate CFR, sunt 12 puncte, împărțit la doi, fac șase. Stăm mai bine decât anul trecut. Se joacă probabil până în ultima clipă. Acum este și VAR, nu doar simulare VAR”, a tunat Mihai Stoica, la coferința de presă pe care managerul echipei a organizat-o înainte ca echipa să plece la Cluj.