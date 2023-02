„A fost foarte echilibrat, inteligent”. „Tactica” lui Gigi Becali, elogiată de Ilie Dumitrescu, în direct, după ce FCSB a câștigat meciul cu CFR Cluj – GALERIE FOTO

Gigi Becali a fost lăudat de Ilie Dumitrescu, după ce FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul lui CFR Cluj, în meciul din etapa a 24-a din SuperLiga României, desfășurat la -13 grade Celsius. Fostul internațional i-a transmis că a făcut foarte bine că nu s-a grăbit să schimbe jucători la pauză. Omul de afaceri a recunoscut că a greșit „mutările” la duelul cu Farul Constanța, din runda precedentă.

FCSB are trei antrenori. Leo Strizu este cel care deține licența PRO, dar nu are voie să facă nimic la echipă, Mihai Pintilii este „în acte” delegatul echipei și se ocupă de antrenamente și strategia de joc, dar cel mai important este antrenorul din fața televizorului, Gigi Becali, cel care decide formula de start și schimbările. Deja această poveste nu mai este un secret pentru nimeni.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali pentru că nu s-a grăbit și nu a mai schimbat jucători la pauză. Este pentru prima oară în ultimele săptămâni când FCSB nu face nicio modificare după primele 45 de minute. Malcom Edjouma era unul dintre „clienții” favoriți în acest gen de mutări. Mijlocașul francez a primit mai multe minute în duelul cu CFR Cluj și în minutul 88 a marcat golul victoriei din pasa lui Octavian Popescu.

La un moment dat, am crezut că schimbarea nu a fost foarte bună. Gigi, înțelept, pentru că el face toate schimbările. A fost foarte echilibrat, inteligent. De ce spun că a fost echilibrat? Pentru că în prima repriză, Krasniqi a fost singurul care a mișcat la Sorescu, dar nu l-a schimbat și în a doua repriză nu a mai fost în joc pentru că Deian Sorescu a făcut un meci foarte bun”, a transmis Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Gigi Becali decis câteva schimbări ciudate la meciul pe care FCSB l-a pierdut cu Farul Constanța. Sorescu și Edjouma au fost înlocuiți la pauză, iar în minutul 60 au fost scoși și oamenii care marcaseră, Compagno și Cordea. Roș-albaștrii au fost învinși cu 3-2, după ce au primit două goluri în 80 de secunde.

„Nu m-am supărat așa de tare, pentru că a fost un eveniment. La final, m-am gândit că nu mai sunt ca înainte, cu patimă. Până la urmă, asta e viața lui Gică, fotbalul. S-ar fi mâhnit el, dacă lua bătaie. La el contează numai fotbalul, la mine, nu. Așa a vrut Dumnezeu.

Dacă era chestiune de joc, era o problemă. Golul trei a fost valabil. Plus că am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi. Am făcut greșeli la schimbări. Nu trebuia băgat Omrani. A dat și acel autogol….a dat în minge…așa fost să fie. Problemă nu e. Cui să-i reproșez schimbările? Mie să-mi reproșez? (n.r. – râde). Păi, îmi reproșez, dacă e”, a spus Gigi Becali, după duelul cu Farul.