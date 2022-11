Gigi Becali, negocieri cu Laurențiu Reghecampf? Patronul FCSB a dezvăluit cât ar costa să-l aducă pe antrenorul lui Neftchi Baku

Gigi Becali este dezamăgit și dezarmat! FCSB a pierdut cu 3-0 ultimul meci din Europa Conference League în fața lui West Ham United, o formație care a avut pe teren jucători de 17 și chiar 16 ani. Patronul nu știe ce antrenor să aducă, după demisia lui Nicolae Dică, și a dezvăluit că ar costa să-i propună un contract lui Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali a dezvăluit ce salariu are Laurențiu Reghecampf la Neftchi Baku

Gigi Becali s-a lăudat că are zece antrenori pe listă, după plecarea lui Nicolae Dică. dar trei l-au refuzat deja. Mihai Pintilii, omul care a stat pe bancă la duelul cu West Ham United, a spus că nu este pregătit, iar Liviu Ciobotariu și Walter Zenga nu vor să vină. Patronul mai are la dispoziție variantele Eugen Neagoe, Ilie Poenaru și Andrei Prepeliță, ultimii doi fără contract în acest moment. Laurențiu Reghecampf ar fi varianta ideală, dar are un salariu foarte mare la Neftchi Baku.

„El are echipă, el antrenează, cum să-l iei de acolo? Poți să-l iei de acolo? Are salariu mare, un milion și jumătate”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Laurențiu Reghecampf a mai antrenat de două ori echipa lui Gigi Becali. Cei doi au colaborat bine, iar „roș-albaștrii” au avut rezultate chiar și în Europa

Gigi Becali, atac la antrenorii români

Patronul FCSB a dezvăluit ce tip de antrenor își dorește. Unul ca Gheorghe Hagi, care lucrează foarte mult cu mingea și nu-și plictisește jucătorii cu pregătire tactică.

„O să vedem, o să iau un antrenor, dar ce să fac? Să mă duc la antrenamente? Să iau un televizor să mă uit la ce fac? Să zic că a făcut doar o oră și jumătate? Nu ai pe cine să aduci, că nu știu să facă. Se dau deștepți, inteligenți, că au văzut ei la Klopp sau Mourinho și vor să facă tactică. Bă… Doar ăia pot să facă tactică. Mi-a spus cineva, nu-i mai dau numele, că mi-a zis să nu mai spun, că a făcut un antrenor 45 de minute tactică. I-a enervat pe jucători, că nu le arde lor de tactică, le arde de fotbal. Cele mai bune antrenamente sunt cu mingea, așa mi-a zis jucătorul ăsta. Hagi mi-a zis: «Vreți fotbal? Jucați fotbal, faceți cu mingea până…»!”, a spus Gigi Becali.

FCSB a terminat pe ultimul loc în grupa din Europa Conference League și a obținut doar două puncte în șase partide, iar rețeta financiară a avut mult de suferit. În acest sezon formația a fost deja antrenată de trei antrenori. Toni Petrea, Nicolae Dică și „interimarul” Mihai Pintilii.