Gigi Becali merge pe mâna altuia la ultimul transfer. Patronul FCSB anunțase că nu va mai băga bani în transferuri, dar pare că încă nu a renunțat la ideea de a-și întări echipa. Latifundiarul a adus deja doi fotbaliști în „curtea” vicecampioanei, mijlocașul Malcom Edjouma, de la FC Botoșani și fundașul Florin Achim, de la Clinceni. Gigi Becali are de gând să mai achiziționeze un fundaș, unul crescut de Gică Hagi la Viitorul.

„I-am zis lui Meme că de vreo 20 de ani vreau un mijlocaș așa, care să urce cu mingea, să dribleze, să dea și goluri și niciodată n-am avut. I-am zis „băi, Meme, hai să-l luăm”. Meme a zis că și jurnaliștii spun că ăsta ar fi cel mai bun jucător din România.

Nici n-am îndrăznit să spun, eu nu prea mai voiam străini, dar am zis că nu înțeleg cum a scăpat el așa și prin Franța. Am zis că ăsta e jucătorul care ne lipsește nouă, care ne-ar da o maturitate jocului. I-am zis „hai să-l luăm!”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.