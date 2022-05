Gigi Becali, luat la țintă de Gabi Tamaș. Declarația suburbană a veteranului de la FC Voluntari

Gigi Becali, luat la țintă de Gabi Tamaș. Patronul FCSB a fost dezamăgit de atitudinea celor de la FC Voluntari în meciul direct. Aceștia au „răpit” roș-albaștrilor șansa de a se lupta pentru titlu în ultima etapă a Ligii 1, obținând o remiză după un meci de luptă. Gigi Becali a primit o replică uimitoare din partea lui Gabi Tamaș, veteranul echipei ilfovene, care a oferit o declarație suburbană în privința implicării echipei sale în partida cu FCSB.

Gigi Becali i-a acuzat pe ilfoveni că ar fi primit bani de la gruparea ardeleană, dar și de la primărie, pentru a pune „bețe0n roate” FCSB-ului.

Gigi Becali a primit o replică neașteptată de la Gabi Tamaș, fostul internațional și unul dintre veteranii echipei ilfovene. Acesta a comentat partida din finala Cupei României, pierdută de Voluntari în fața celor de la Sepsi, scor 1-2.

Tamaș a fost întrebat și de eventuala stare de oboseală acumulată după risipa de energie făcută în partida cu FCSB. Moment în care fundașul de 35 de ani a avut o izbucnire suburbană la adresa celor care ar fi vrut ca echipa sa să dea la o parte din fața roș-albaștrilor.

„Știu unde vreți să ajungeți. Ăsta e lotul nostru. Nu s-a pus niciodată problema, noi am făcut două schimbări în meciuri tot sezonul. Eu am ieșit în minutul 2 cu ruptură, Meleke la fel. Ăsta e lotul nostru cu care am defilat și cu care am făcut performanță! Felicit jucătorii, staff-ul, conducerea. Păcat că nu am câștigat azi.

Mă doare direct în c*r de ce spun unii! Am avut ruptură de 3 milimetri și am vrut să joc. Ce voiați? Să stăm capră în fața FCSB-ului? Noi ne-am apărat mereu corect șansele. Când ne-au bătut cu 4-0, râdeau de noi. Îmi pare rău că nu am luat Cupa, atât. E păcat, dar ăsta este fotbalul!”, a spus Tamaș, cu referire implicită la nemulțumirile lui Becali.