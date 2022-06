Gigi Becali își critică finul Mirel Rădoi: „Ce cauți tu acolo?”

Gigi Becali își critică finul Mirel Rădoi. Latifundiarul a avut mereu o slăbiciune față de fostul selecționer al României. Rădoi a jucat la Steaua, redenumită FCSB, în perioada 2000 -2009, perioadă în care a câștigat trei titluri de campion. Rădoi este și finul patronului roș-albaștrilor, dar a stat și pe banca tehnică a echipei în 2015, doar pentru câteva luni. Gigi Becali a fost supărat, însă, de gestul lui Rădoi de a participa la sărbătoarea clubului cu care FCSB se află într-o crâncenă luptă juridică pentru moștenirea vechii echipei Steaua.

Gigi Becali își critică finul Mirel Rădoi. Patronul clubului FCSB, a dezvăluit că l-a deranjat faptul că finul său, Mirel Rădoi, a mers la evenimentul organizat de către CSA Steaua cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înființare. Pe 7 iunie 2022, CSA a organizat un meci demonstrativ de fotbal între „Legendele Stelei” și „Legendele României”. La această partidă a participat și Mirel Rădoi (40 ani), ceea ce l-a deranjat pe Gigi Becali (63 ani).

Fostul selecționer a făcut parte din echipa Stelei, alături de jucători legendari precum Marius Lăcătuș, Tudorel Stoica și Mihail Majearu. Mirel Rădoi a jucat, în perioada 2000-2009, la Steaua București denumită ulterior FCSB, cu care a cucerit trei titluri. Deși a fost căpitanul echipei lui Gigi Becali, Mirel Rădoi a acceptat să joace pentru echipa cu care acesta este în proces.

Gigi Becali nu înțelege cum de finul său a dat curs invitației, având în vedere că nașul său se judecă cu clubul care joacă în Ghencea pentru palmaresul Stelei București.

Becali a adăugat că are pretenții de la doar câțiva oameni să nu fie apropiați de clubul militar. Printre aceștia, în afara lui Rădoi, i-a mai nominalizat pe Cosmin Olăroiu, Dorin Goian, Ciprian Tătărușanu, dar și pe Victor Pițurcă.

„Să se ducă toți, la Mirel am pretenții să nu se ducă. Nu vrea să se ducă Mirel, Olăroiu, oamenii care mi-au fost apropiați. Nu vreau să se ducă Tătărușanu. Oamenii care s-au realizat în acea perioadă: Goian, Mirel Rădoi, Olăroiu, chiar și Ogăraru nu voiau să se ducă. Dar nu am pretenții la toți. Am pretenții la Mirel, la Goian, la Olăroiu. Cele mai mari pretenții aveam să nu se ducă Pițurcă. Noi am preluat împreună echipa, eu cu el și Păunescu, eram toți cu 33%. După ce am pus mai mulți bani eu a zis omul, a fost corect: „Eu nu mai pot să corespund. Îți cesionez banii pe care i-au dat””, a mai adăugat Gigi Becali potrivit sursei citate.