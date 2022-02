Gigi Becali își continuă războiul cu CSA Steaua. Patronul FCSB duce, în continuare, o luptă juridică, dar și verbală cu reprezentanții clubului militar. Roș-albaștrii se află într-un adevărat duel fratricid pentru statutul de moștenitoare a glorioasei echipe ce cucerea Cupa Campionilor în 1986. Până acum, CSA Steaua a câștigat în instanță procesele pentru marca, numele și o parte din palmares, dar Gigi Becali s-a arătat încrezător că toate vor fi ale lui, la final.

Gigi Becali își continuă războiul cu CSA Steaua: „Mă, hoților”

Gigi Becali își continuă războiul cu CSA Steaua. Clubul militar a dezvăluit într-un răspuns oferit pentru Asociația Steliștilor 1947 că a solicitat dezafilierea FCSB și excluderea echipei din cupele europene, scrie sport.ro. De asemenea, a cerut FRF LPF, dar și societății SC Fotbal Club FCSB SA să respecte deciziile definitive ale Justiției din România în ceea ce privește marca Steaua, numele Steaua și palmaresul deţinut de Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Gigi Becali e acuzat că, prin echipa sa, folosește în mod fraudulos identitatea CSA Steaua, încălcând astfel deciziile definitive ale instanțelor. Gruparea din Ghencea a notificat și UEFA asupra „furtului de identitate” făcut, în opinia sa, de gruparea patronată de Gigi Becali.

Gigi Becali a fost dat în judecată, acum câțiva ani, pentru folosirea ilegală a numelui „Steaua” între anii 2003-2017. Clubul militar solicită 37 de milioane de euro despăgubiri, iar procesul încă nu s-a încheiat. Mai există un proces, încă nefinalizat definitiv, cu privire la palmaresul fostei câștigătoare a Cupei Campionilor.

Ce a cerut clubul militar

Gigi Becali s-a arătat iritat de solicitările făcute de CSA Steaua. Latifundiarul a lansat un atac dur împotriva conducătorilor clubului militar, numindu-i „hoți”.

„Ne-am afiliat ilegal? Ei unde erau? Deci este ilegal, adică judecătorii au făcut ilegal. Eu am făcut ilegal, care am dat 10 milioane pe vremea aia, când nu visau la asta. Erau deja în faliment și am făcut ilegal eu, iar ei au făcut legal. Ei au dat pe hotărâre de guvern echipa. Și dacă o dă la altul, pe urmă vine peste cinci ani și spune că a luat-o ilegal. Ei cer că a fost înregistrată fraudulos sau ilegal.

Unde ați fost până acum, mă? Când băgam zeci de milioane, jucam cupe europene, era legal? După ce mi-ați luat banii, veniți să luați numele? O să-l iau înapoi. Voi sunteți nelegali, Talpan și cu Ministerul Apărării sunt hoții. Hoții hoților. Ministerul Apărării este cel mai mare hoț din România. Mi-ai dat echipa, ai semnat, a semnat primul ministru, hotărâre de greu, ce mai vrei? Măi, hoților, faceți pe altul hoț?”, a declarat Gigi Becali, la PRO X.

„Vom câștiga proces după proces”

Gigi Becali declarase, cu ceva timp în urmă, că e sigur că va câștiga toate procesele privind marca, numele și palmaresul Stelei. El a menționat într-un interviu pentru BBC că mai mult dorește să râdă de cei de la clubul militar, pentru că îi place mai mult numele actualei sale echipe, FCSB

„Am vrut doar să râd de ei. Echipa Armatei nu are niciun viitor. Trebuie să-și schimbe forma de organizare și nu o pot face. Acea echipă cheltuie banii statului degeaba. Nu pot să joace fotbal profesionist. Vom câștiga proces după proces. Sincer, îmi plac mai mult nouă sigla și noul nume, dar contează pentru fani să le recuperăm și cred că tribunalul ne va da dreptate în cele din urmă. Sunt optimist că numele se va întoarce la mine”, a declarat Gigi Becali pentru BBC.

Echipa lui Gigi Becali, FCSB, se află pe locul 2 în Liga 1, în timp ce CSA Steaua ocupă locul 6 în Liga a 2-a înaintea începerii play-off-ului. Teoretic, formația militară nu poate promova în prima divizie din cauză că nu a reușit să se transforme în club privat.