Scandalul dintre Gigi Becali și Anamaria Prodan continuă, după ce cei doi s-au certat în iarna trecută după transferul lui Dennis Man la Parma. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul împotriva latifundiarului din Pipera. Ce s-a întâmplat, mai exact.

Gigi Becali e bun de plată, iar Anamaria Prodan este cea care așteaptă să-și primească banii de la latifundiarul din Pipera. Celebra impresară a depus o plângere la Consiliul Național pentru Combarea Discriminării pe numele afaceristului din cauza unei declarații sexiste pe care patronul FCSB a făcut-o la adresa vedetei.

Totul a pornit în ianuarie 2021, când Gigi Becali și Anamaria Prodan au rupt orice fel de legătura amicală după transferul fotbalistului român Dennis Man la formațiunea italiană Parma.

„Nu o să mai vorbesc niciodată în viața mea cu Anamaria. O lăsăm în pace. Eu nu discut cu femei, afaceri nu fac dacă ești femeie. «Du-te, bă femeie, nu fac cu tine afaceri».

Nu discut cu ele. Așa fac eu, treaba mea. Am vorbit cu ea pentru că îl respectam pe Reghe, pentru că e nevasta omului cu care am lucrat. Altfel călca la mine vreodată? Nu mai vreau să vorbesc despre ea.”, a fost comentariul pe care Gigi Becali l-a făcut la adresa Anamariei Prodan, la începutul acestui an.