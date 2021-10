Gigi Becali, declarații tranșante după ce a aflat despre Bănel Nicoliță, fostul lui jucător preferat de la Steaua. Situația fostului internațional român este una dramatică. După ce a pierdut toți banii investiți la FC Făurei, echipa din orașul lui natal, Bănel ar fi făcut datorii la cămătari. Neputând să plătească, el a fugit, se pare, de frica acestora, în SUA. Bănel Nicoliță a jucat între 2005 și 2011 la Steaua/FCSB, după care a fost vândut la St. Etienne, în Franța.

Bănel, preferatul de altădată și al patronului, dar și galeriei steliste, înainte de „epoca FCSB”, a câștigat ceva bani din fotbal. Chiar dacă a rămas în memorie autogolul antologic înscris pe „Santiago Bernabeu” în fața lui Real Madrid, Bănel Nicoliță a strâns și 37 de selecții în tricoul tricolor.

După ce s-a retras din activitate, Bănel Nicoliță a avut ambiția de a investi în echipa din orășelul lui natal, CS Făurei. A preluat-o în 2016, din Liga a 4-a, iar după două sezoane a reușit promovarea în Liga a 3-a.

Dar performanțele s-au oprit aici. În schimb, Bănel și-a investit toată energia și toate economiile în clubul iubit. Și-a sacrificat inclusiv căsnicia cu Cristina, cu care are două fete, de care a divorțat.

Cu ceva timp în urmă el mărturisea că e fericit pentru ce a reușit să facă, deși asta l-a costat și în plan familial.

Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam”, declara Bănel Nicoliță pentru Telekom Sport.

Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui.

Fostul jucător n-a renunțat la ambițiile lui legate de echipă și ar fi împrumutat o sumă mare de bani – aproximativ 100.000 de euro, potrivit Fanatik – de la cămătari. Neputând să returneze datoria, el ar fi fugit în SUA, de teama acestora.

Fosta soție, Cristina, a confirmat plecarea acestuia, dar a spus că Bănel ține legătura permanent cu fetele sale.

El se poartă frumos, este foarte ok. E un tată bun, le-a anunțat chiar el pe fete că va pleca o vreme. Dar repet, ei țin legătura, le sună direct, își respectă promisiunile…”, a spus fosta soție a lui Bănel Nicoliță pentru Playsport .

Adevărul e că nu știu exact ce face, de ce a plecat, fiindcă suntem fiecare cu viața lui. Însă faptul că vorbește aproape zilnic cu fetele, le sună, le trimite bani mereu, la timp, nu am avut niciodată vreo problemă, nu știu ce să zic…

La rândul său, Gigi Becali, fostul patron al lui Bănel de la Steaua/FCSB, a declarat că nu știa de problemele acestuia. Latifundiarul a adăugat că n-a mai avut nicio treabă cu fostul său jucător și că nu-l prea interesează situația acestuia.

Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la Brăila sau Făurei?

Chiar nu prea mă interesează de situația lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu Bănel de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta”, a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.