Gigi Becali i-a dat soției 30.000 de euro pentru shopping. Replica ei l-a șocat, pur și simplu

Gigi Becali nu se uită la bani mai ales când e vorba despre familie sau fapte bune. Patronul FCSB i-a dat soției 30.000 de euro pentru shopping. Ce replică i-a dat mama copiilor săi când a văzut despre ce sumă e vorba?

Deși Becali nu s-a dat niciodată înapoi la a fura privirile și niciodată nu l-a deranjat atenția tuturor, mai cu seamă că se află în topul celor mai controversate personaje de la noi, soția sa e exact la polul opus. Mereu o prezență fină, discretă și foarte familistă, partenera de viață a patronului FCSB nu se înghesuie să apară public și evită interviurile.

Florin Nedelcu a povestit pentru playsport.ro despre un episod aparte de care-și amintește în care latifundiarul a fost păcălit de soție cu o haină Gucci. Totul se petrecea la Madrid, moment în care Luminița Becali a refuzat 30.000 de euro pe care soțul îi oferise pentru cumpărături. Cei doi erau plecați în deplasare la returul meciului de Champions League dintre Real Madrid și FCSB.

„Un episod m-a impresionat și nu are legătură cu fotbalul. Gigi a fost însoțit de soția lui și, într-o dimineață, mi-a transmis că îmi dă doi bodyguarzi să mă duc cu doamna să facă niște cumpărături. În fața mea a scos o tuflă cu 30.000 de euro și i-a dat soției. Doamna, care este o femeie deosebită, a refuzat, spunând că-i ajung 5, 6 mii. „Lasă, să ai la tine” și Gigi i-a întins 15 mii.”, povestește Nedelcu într-un interviu eveniment.

„A cumpărat mici chestii și, la un moment dat, am intrat într-un magazin oarecare, la Il Corte Ingles, unde a văzut pe un meanechin o haină de piele culoarea coniac. S-a uitat la preț, 800 de euro. „Cred că asta nu e de piele”. Mi-am dat cu părerea spunând că e de piele, însă nu e de firmă, iar după ce a probat, și-i venea turnat, a zis că îi este frică să o cumpere, că dacă vede Gigi că nu e de firmă, o s-o certe. Eu aveam un prieten la Galeria Preciadas, unde se găsea magazinul și știam că există o croitorie pentru magazine. L-am sunat și l-am rugat dacă poate să schimbe căptușeala și o emblemă. Am dat haina acolo, cât ne-am mai plimbat prin magazine, într-o oră au terminat. Haina de 800 de euro devenise Gucci”

Florin Nedelcu (Sursa: playsport.ro)