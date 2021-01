Gigi Becali i-a dat lovitura supremă Anamariei Prodan. Interdicția e fermă, impresara nu are de ales. Ce se întâmplă între cei doi oameni de fotbal, citiți în articolul de mai jos.

Gigi Becali i-a dat lovitura de grație Anamariei Prodan. Ce i-a făcut patronul FCSB

Gigi Becali i-a dat lovitura de grație Anamariei Prodan în scandalul cauzat de transferul lui Dennis Man la clubul Parma.

Gigi Becali continuă războiul cu Anamaria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf. Latifundiarul din Pipera i-a dat o lovitură dură impresarului de fotbal. Gigi Becali i-a convins pe jucătorii de la FCSB să rupă contractele și contactele cu aceasta.

Gigi Becali nu o iartă pe Anmaria Prodan

Gigi Becali nu poate să o ierte pe Anamaria Prodan după ce aceasta l-a făcut de râs, zilele trecute, în declarațiile date în presă, în cazul transferului lui Dennis Man la Parma.

Astfel, Gigi Becali s-a gândit să o lovească pe Anamaria Prodan acolo unde o interesează mai tare. A interzis la FCSB orice contract cu Anamaria Prodan. De altfel, patronul celor de la FCSB a recunoscut că este precum un ”dictator” la club, fiindcă așa vrea el să fie.

Anamaria Prodan nu va mai avea contracte cu jucătorii FCSB

”Anamaria Prodan a avut contacte cu jucătorii FCSB până ieri! De astăzi nu mai are! Eu am dat directivă, gata! După jignirile de ieri, ne facem de râs! Ea m-a jignit pe mine! Eu comand, ei execută!

Eu sunt Becali, așa se face la mine, se știe! La FCSB: Faci Ce Spune Becali! Dacă ea e certată cu mine, ce să mai caute oameni de-ai ei la mine în casă? Eu sunt dictator! Le-am zis și ei execută”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Ce fotbaliști de la FCSB aveau contracte cu Anamaria Prodan

Jucătorii reprezentați de impresara Anamaria Prodan care joacă la FCSB sunt Darius Olaru, Iulian Cristea, Ionuț Panțîru, Lucian Filip și Andrei Vlad. Acum, acești fotbaliștii sunt obligați să rupă contractul cu aceasta, dacă vor să păstreze o relație decentă cu patronul FCS, Gigi Becali.

Zilele trecut, Anamaria Prodan l-a atacat dur pe Gigi Becali și pe vărul său, Giovanni Becali, pe care i-a numit șobolănei, dubioși și murdari, printre multe altele.

Cu ce l-a evervat Anamaria Prodan pe Gigi Becali

”Acești indivizi dubioși și murdari de tot ce e urât pe pământ Gigi și Giovanni dacă trăiam într-o societate normala nu existau. Nimeni nu îi băga în seamă! Transferul lui Man la Parma este al meu 100%. Și sunt mândra de tot de partenerii mei de Parma! Că există așa specimene în România s-au mirat și cei de la Parma. Dar când ai așa un patron-circ în România nu ai ce să faci.

Au sunat ca doi șobolănei disperați să facă rost de numărul patronului Parmei să se milogească pentru încă un milion în plus. Eu nu mă milogesc. Eu cer oficial. Eu am cerut 13 mililioane plus 2 milioane bonusuri. Ei amândoi au scos 11 în rate cu bonusuri care nu se pot atinge în 4 ani, acești negociatori mari”, a declarat Anamaria Prodan, pentru ProSport.