Gigi Becali i-a cerut urgent ajutorul lui George Simion. Patronul FCSB ține morțiș ca posibila „finală a campionatului”, FCSB – CFR Cluj, din ultima etapă a Ligii 1, să se joace în București. Cum Arena Națională este ocupată cu un festival, iar în Ghencea nu e primit, latifundiarul s-a îndreptat spre stadionul Giulești, abia inaugurat. Dar Gigi Becali n-a renunțat nici la ideea disputării partidei pe stadionul Steaua și crede că liderul AUR e singurul care are bărbăția de a se implica în acest sens.

Gigi Becali anunțase că va vorbi chiar și cu ministrul Apărării, Vasile Dîncu, pentru rezolvarea accesului echipei sale pe stadionul din „curtea” clubului militar. Dar Dîncu a declarat că arena „e a poporului” și că acolo nu se poate juca la bunul plac al lui Becali sau al lui Florin Tănase, căpitanul roș-albaștrilor.

Gigi Becali a reacționat la auzul declarațiilor ministrului, spunând că acesta e fricos, dar că ar avea interese și la rivala CFR Cluj. Latifundiarul a adăugat că va apela la deputatul George Simion, liderul partidului AUR, singurul care ar avea curaj și bărbăție, în opinia sa.

„Eu nu mă mai supăr, nu mă mai enervez. Asta e România. Nu avem ce să facem. Singurul lucru care se poate face e implicarea în politică, schimbarea oamenilor politici. Dacă Dâncu este ministru… E fricos. Îți e frică de galerie? Dâncu are și interese cu CFR. Așa am auzit. Are el bani acolo dați. Așa am auzit, un zvon. Dar asta nu contează.

Fac cerere la Guvern și la Parlament. Fac petiție la Parlament ca să se ia poziție. Bine, nu știu cu cine. O să vorbesc cu Simion. E singurul cu care poți face ceva, are curaj și bărbăție. Restul sunt fricoși. Bine, și ăștia de la PSD. Singurul partid care e patriotic e PSD”, a declarat patronul FCSB, conform sursei citate.