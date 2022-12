Gigi Becali, gest impresionant pentru o fetiță grav bolnavă, care avea nevoie de 100.000 de euro. Câți bani a donat patronul FCSB

Gigi Becali are conform ultimul top Capital o avere cuprinsă între 325-425 de milioane de euro și este cel mai bogat investitor din fotbalul românesc. Patronul FCSB este un personaj care face multe acte de caritate, iar multe dintre acestea nu apar în presă. Părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” a dezvăluit că omul de afaceri a ajutat de curând o fată bolnavă care avea nevoie de 100.000 de euro pentru tratament și operație.

Gigi Becali este cunoscut drept un personaj care donează foarte des bani pentru biserici sau pentru persoane bolnave care nu-și permit tratamentul. Multe dintre aceste fapte nobile nu sunt însă cunoscute publicului larg, pentru că Becali nu vorbește despre ele. Părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” a dezvăluit că o fată de 13 ani se află în fața unei mari încercări din cauza unei boli grave și a încercat să-i dea o mână de ajutor.

„Eu sunt, dragul meu, un fel de haiduc duhovnicesc. Ce face haiducul? Ia de la ăla care are și dă la ăla care n-are. Și asta fac cu toată dragostea. Uite, noi avem acum o situație dramatică în familia bisericii «Sfântul Nicolae Dintr-o Zi». Părintele Nicolae Dima are o fetiță de numai 13 anișori care are o boală gravă. A avut o tumoră în trunchiul cerebral și a avut două stopuri cardiace, acum o lună și un pic.

Și cu toții ne-am rugat lui Dumnezeu, am făcut lanț de rugăciune pentru copila asta, care a ieșit din comă și încă nu e conștientă, încă este într-o situație dramatică, acum face recuperare neurologică și a fost nevoie repede de 100.000 de euro ca să plece în Germania”, și-a început istorisirea părintele Ioana.