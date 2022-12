Ce vrea să facă Gigi Becali cu averea sa impresionantă. Motivul pentru care nu vrea să o lase copiilor sau nepoţilor

Gigi Becali și-a surprins fanii! Cel mai bogat patron din Liga 1 are o avere estimată la aproximativ două miliarde de euro. Cel din urmă i-a șocat pe români cu declarațiile sale despre banii pentru care a muncit o viață. ,,Ce fac cu cu ei? Mă duc în coșciug. Ce fac cu banii în coșciug?”, a subliniat afaceristul. Ce planuri și-a făcut deja bărbatul în vârstă de 64 de ani? Puțini au putut să creadă așa ceva.

Ce planuri are Gigi Becali cu averea sa: nu vrea să o lase copiilor

Gigi Becali (64 de ani) este cel mai bogat patron din Liga 1. Acesta are o avere impresionantă estimată la aproximativ două miliarde de euro, iar recent a mărturisit ce planuri are cu banii pe care i-a câștigat de-a lungul carierei. Finanțatorul FCSB-ului a lăsat să se înțeleagă că o să aibă grijă de fetele sale chiar și după ce nu o să mai fie în viață, dar o să își doneze o mare parte din banii pe care îi are acum.

,,Simt o anumită idolatrie. Cine sunt eu ca să vină omul să facă poză cu mine? Ce să faci cu Becali? Poate că tu ești mai bun de 1000 de ori decât mine. Și atunci, de ce să-și faci poză cu mine? Ce fac cu banii? Mă duc în coșciug. Ce fac cu banii în coșciug?”, a spus Becali.

,,Și ce câștig că o las la nepoți, la copii? Ce câștig?”

Acesta a explicat mai apoi și de ce și-a făcut planuri să împartă cu oamenii o mare parte din avere. Mai exact, milionarul din Pipera a subliniat că nu câștigă nimic dacă o lasă pe mâna copiilor sau nepoților pentru că aceștia o pot pierde în afaceri. Cel din urmă a declarat că dacă face ultimele fapte bune pe pământ, atunci i se vor întoarce însutit în ceruri.