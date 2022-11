Cum arată biserica din Rwanda construită din banii lui Gigi Becali. Patronul FCSB a investit 800.000 de euro, dar nu s-a dus la sfințire – GALERIE FOTO

Gigi Becali a investit 800.000 de euro biserică din Rwanda, care a fost construită sub îndrumarea părintelui Nectarie, un misionar român din Africa. Patronul FCSB nu s-a dus să vadă lăcașul de cult. Știe că în zonă nu este foarte sigur pentru oamenii cu bani și, în plus, nici nu vrea să se vaccineze. Dar promite și alte inițiative pentru oamenii din zonă.

Biserica ortodoxă ridicată din banii lui Gigi Becali este prima din Rwanda. Patronul FCSB a investit 800.000 de euro în lăcașul de cult care se află în localitatea Rwamagana, iar de construcție s-a ocupat părintele Nectarie, un misionar român din Africa. Părintele a postat pe Facebook imagini de la sfințire și după cum se vede din fotografii localnicii s-au bucurat foarte tare, atât pentru că au un loc unde să se roage, dar și pentru că au primit mâncare.

Gigi Becali nu s-a încumetat să meargă mai bine de 8.000 de kilometri până în Rwanda. Ar fi trebuit să se vaccineze, iar asta nu vrea, și în plus știe că zona nu este foarte sigură, mai ales pentru oamenii care au bani.

„M-a contactat un călugăr, preot român care face misiunea în Rwanda. Și am început ușor, ușor. Şi după dacă mi-a plăcut, adică am văzut că el avansează și îmi plăcea că el cu bani cât îi dădeam făceam foarte mult. Atunci am tot dat bani pentru că am văzut că face locuri frumoase și mi-a plăcut”, a mai transmis patronul FCSB-ului, potrivit antena3.ro.