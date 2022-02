Gigi Becali gata să dea FCSB, din nou. Patronul roș-albaștrilor e „foc și pară” după înfrângerea suferită de echipa sa în fața Farului antrenat de Gică Hagi. După ce a mai amenințat, în toamnă, că va vinde echipa, acum latifundiarul e din nou încercat de aceleași gânduri. Mai mult, Gigi Becali a oferit echipa chiar unor mari rivali, în contul unei datorii pe care aceștia pretind că omul de afaceri o are la ei.

Gigi Becali gata să dea FCSB, din nou. Patronul vicecampioanei se arată total dezamăgit de rezultatele echipei sale. După eșecul, 0-2, în fața Farului Constanța, Gigi Becali a dat de pământ cu majoritatea jucătorilor, inclusiv cu foști preferați de-ai săi.

Gigi Becali nu i-a iertat nici pe căpitanul Florin Tănase, nici pe – deja – fosta „perlă”, Florinel Coman, dar nici pe nopu-venitul Malcom Edjouma.

„Din cauza lui Edjouma am pierdut meciul ăsta. Nu era pe nicăieri. Pasa numai în spate. De fapt, nici nu era pe teren! Se încurca în minge. Mi-a spus Petrea că Edjouma e foarte obosit din cauza adaptării, face alte antrenamente decât la Botoșani.

Gigi Becali, iritat de atitudinea fotbaliștilor pe care-i plătește cu bani mulți, a declarat că e gata să lase echipa. El a mai tatonat cu ideea dea vinde echipa, în noiembrie, după plecarea cu scandal a lui Edi Iordănescu de pe banca tehnică. Atunci, Becali afirma că va da clubul oricui va achita suma de 10 milioane de euro, dar că-și va păstra jucătorii din lot.

Acum, Gigi Becali e înfuriat de faptul că pare că bagă bani degeaba în echipă, oferind salarii mari unor jucători care nu-i ascultă ordinele.

„Nu mă mai supăr eu. Fotbalul e o chestiune care trece, merge mai departe. Nu era o chestiune de supărare, am spus ce voi face. Trebuie să iei o hotărâre în viață. Dacă nu le iei, te lovește trenul și te bați la retrogradare ca Dinamo, Rapid și ca toate alea. Uite, și ca Gaz Metan.

Plus de asta, eu nu mai am mentalitatea care a fost până acum că sunt la fotbal și dau 5-10 milioane și fac eu fotbal să mă bat cu Vasile sau Mitică. Nu, eu am altă mentalitate acum. Nu mai dau niște bani ai mei la fotbaliști ca să joace ei fotbal. Ce, sunt idiot? Dau banii mei la fotbalist? Îți dau bani să joci cum spune antrenorul, nu să driblezi când vrei tu, de capul tău”, a spus Gigi Becali la Pro X.