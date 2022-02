Gigi Becali și-a criticat dur fotbaliștii de la FCSB. Vicecampioana a pierdut, duminică, partida disputată pe Arena Națională contra echipei lui Gică Hagi, Farul Constanța. Dobrogenii s-au impus cu 2-0 și au șanse tot mai mari să prindă play-off-ul Ligii 1. În schimb, Gigi Becali și-a „tocat mărunt” mai toți jucătorii, în condițiie în care FCSB a rămas la 11 punte în spatele liderului, CFR Cluj.

Gigi Becali și-a criticat dur fotbaliștii de la FCSB. Vicecampioana a pierdut, duminică, într-o manieră clară, partida jucată pe Arena Națională contra echipei lui Gică Hagi, Farul Constanța. Dobrogenii au câștigat cu 2-0, ăprin golurile înscrise de Jefte și Ghiță.

Gigi Becali și-a desființat, după meci, aproape toți jucătorii, declarând că la FCSB e debandadă, iar lupta pentru titlu „ e cam terminată”.

„E cam terminată lupta la titlu! Ești dezamăgit când pierzi campionatul și ești la egalitate cu liderul, dar acum au fost 10 puncte de CFR, nu ne-am apropiat deloc de ei. În plus, jucătorii nu înțeleg un lucru. E debandadă la noi! Toți driblează la noi! Nu pasăm! Tănase se învârte pe loc…”, a spus patronul FCSB pentru DigiSport .

Gigi Becali a adăugat că, la ora actuală, FCSB are un singur fotbalist, practic, acesta fiind Octavian Popescu. Latifundiarul nu i-a scutit de critici nici pe antrenorul Toni Petrea, dar nici pe managerul general, Mihai Stoica și l-a „încondeiat” dur și pe căpitanul Florin Tănase.

„Au poziții de pasă, se mișcă bine, dar nu pasează. Ăsta era un meci de câștigat, știam că Farul nu se închide. Aveam spații, puteam să câștigăm dacă jucam colectiv și pasam. Putea să fie vreo 4 sau 5-0 pentru ei. Avem un singur jucător la ora asta, Tavi Popescu. Doar cu el nu poți câștiga campionatul, n-ai cum.

I-am rugat pe Petrea și pe MM. Le-am zis să bată Tavi Popescu loviturile libere din stânga. Eu am spus, eu am auzit! I-am zis lui Tănase să ia mingea și să i-o dea lui Tavi Popescu, dar ce să se bage el… că are 30.000 de euro pe lună, nu-l mai interesează”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate.