Gigi Becali e furios și renunță la tot: ”Vă rog din suflet să mă lăsați. Nu mai am”

Inimaginabilul s-a produs. Gigi Becali, omul care își petrecea jumătate din timp la televizor, anunță că renunță la aparițiile publice. Patronul celor de la FC FCSB spune că este dezamăgit de nivelul foarte scăzut în care a ajuns presa. A anunțat că interviul pe care l-a acordat celor de la Cancan.ro este ultima sa intervenție în presă. Ba chiar că nici nu mai are televizor. În plus, transmite că nu se va mai implica nici în cazurile umanitare.

Gigi Becali a făcut show la ultima apariție în fața camerelor! Dar promite că nu se va mai întâmpla

„Tată, vă rog din suflet să mă lăsați. Presa a ajuns rău de tot și eu prefer să stau deoparte. Am renunțat până și la televizor, nu mai am. Pentru că sunt scârbit de tot. Cine sunt eu, să salvez lumea? Pe mine mă știu 22 milioane de români. Nu le pot rezolva problemele tuturor. Am dat «block» tuturor ziariștilor. Vreau să-mi trăiesc viața în liniște. Voi sunteți ultimii cu care mai vorbesc. Vă rog să uitați de mine. Gigi Becali nu mai vă face vouă subiecte. Regret că ajung să anunț prin telefon. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am renunțat la televizor, habar nu am ce se mai petrece”, a declarat Gigi Becali pentru Cancan.ro.

Ultima apariție a lui Gigi Becali în fața camerelor a fost în urmă cu aproximativ trei săptămâni, la sediul LPF. Atunci, patronul FC FCSB a organizat o conferință de presă pentru a anunța că este în război chiar cu televiziunile. Asta pentru că deținătoarele drepturilor TV din Liga 1 vor să plătească mai puțini bani pentru sezonul trecut. Asta din cauză că mai multe meciuri au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. La final, Gigi Becali a avut o reacție controversată. A rupt un act adițional trimis de televiziuni, iar apoi l-a pus pe Ionuț Luțu să strângă hârtiile de pe jos.