Gigi Becali, devastator după meciul FCSB – CSKA 1948 Sofia. „Hai, la revedere cu minciunile”. Cum s-a dat de gol că a ordonat schimbările

Gigi Becali este încântat că FCSB s-a calificat în turul trei preliminar al UEFA Conference League, dar nu este mulțumit de prestația echipei și și-a criticat jucătorii. Singurul care l-a mulțumit a fost Damjan Djokovic, autorul unei „duble”. Patronul a dezvăluit că s-a implicat la echipă și că a dictat schimbările din timpul partidei cu CSKA 1948 Sofia. Omul de afaceri a vorbit ca un adevărat antrenor.

FCSB s-a calificat în turul trei preliminar din UEFA Conference League, după dubla cu CSKA 1948 Sofia și va încasa 550.000 de euro. După ce Florinel Coman a marcat singurul gol din tur, al doilea meci, desfășurat pe stadionul „Arcul de Triumf”, le-a adus fanilor multe emoții. Damjan Djokovic a deschis scorul, dar bulgarii au întors meciul și au condus cu 2-1. La acest scor ar fi dus duelul din prelungiri. Damjan Djokovic a fost cel care a egalat, în minutul 82, iar Octavian Popescu a adus egalarea.

„Ce să trăiesc? Ce a fost? Nu au întors. Întors înseamnă un gol în plus. De unde emoții? Am zis că vom câștigat și am câștigat. Hai, la revedere cu minciunile! Cât a fost scorul? Am câștigat!

Dar m-au dezamăgit toți jucătorii. De ce? Bă, trebuie să le dai 3-4 goluri. Bine, nu ai cum să nu iei goluri. Asta nu reproșez. Dar ce reproșez? Trebuie să dai 3-0. Asta am vrut”, a declarat omul de afaceri.