Gigi Becali, după calificarea FCSB-ului în turul trei al Conference League. ”S-a întâmplat”

FCSB s-a calificat în turul trei al Conference League. După 1-0 în tur, echipa roș-albastră a câștigat cu 3-2, cu CSKA 1948 Sofia, deși a fost condusă în repriza a doua cu 2-1. Gigi Becali a avut o primă reacție după victoria cu emoții a echipei sale.

După victoria la limită, 1-0, din Bulgaria, echipa lui Elias Charalambous a învins, cu emoții, la București scor 3-2, datorită golurilor marcate de Damjan Djokovic (dublă) și Tavi Popescu. CSKA 1948 a avut 2-1 și a fost în avantaj 14 minute.

La scurt timp după finalul partidei jucate pe arena ”Arcul de Triumf”, Gigi Becali a oferit prima reacție. Acesta a spus că nu a avut deloc emoții pentru calificare, chiar dacă echipa sa a fost condusă pe tabelă. El a afirmat că a fost sigur că ”roș-albaștrii” vor merge mai departe.

”S-a întâmplat… Au dat două goluri din întâmplare. Nu am avut nicio emoție! Ce? Se prelungea meciul și băteam în prelungiri!”, a declarat Gigi Becali pentru GSP.ro.

Damjan Djokovic a fost eroul FCSB-ului, după ce a marcat de două ori în poarta bulgarilor, iar la finalul partidei a făcut referire la lipsa de atitudine a echipei din startul reprizei a doua, când CSKA a marcat două goluri. Mai mult, croatul a subliniat că roș-albaștrii nu pot continua cu acest joc în Europa.

”Noi ne-am făcut jocul greu, am intrat în jocul lor, dar ne-am refăcut, am arătat caracter și am întors scorul.

Nu a fost bine din partea noastră, la 1-1 trebuia să fim mai concentrați. E bine că am întors scorul și mergem mai departe. Trebuie să fie o lecție, cred că am intrat puțin cam moale, nu se poate așa în Europa, deci trebuie să învățăm”, a declarat Damjan Djokovic.