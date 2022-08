Gigi Becali desface șampania și anunță câte milioane de euro va câștiga FCSB, după calificarea în grupele Conference League. „Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League”

Gigi Becali este în culmea fericirii. FCSB s-a calificat în grupele Europa Conference League și patronul nu mai trebuie să aducă bani de acasă pentru bugetul echipei. Omul de afaceri a calculat la televizor câte milioane de euro va câștiga în acest sezon din Europa și a amintit de fraza favorită a finului Cristi Borcea.

Gigi Becali plănuia în urmă cu câteva săptămâni să se retragă din fotbal. Spunea că la FCSB „toacă bani” și își dorea să vândă clubul. Calificarea în grupele Europa Conference League i-a schimbat discursul. FCSB a trecut de Viking în play-off, după 3-1 în deplasare, iar patronul a început să-și calculeze la televizor milioanele care vor ajunge în conturile clubului. Malcom Edjouma, Andrei Cordea și Risto Radunovic au marcat golurile succesului spectaculos din Norvegia.

„Important e că am câștigat, că luăm bani, ca să putem să creștem. Trei milioane luăm fiecare (n.r.- FCSB și CFR). Dacă câștigăm, 500.000 de victorie în grupe. Mai dau bani de la mine? Am luat până acum un milion, plus trei milioane pentru calificare de euro, 1,5 milioane din bilete, 1,5 din marketpool și meciuri.

Deci vreo șapte milioane! Mai dau de la mine vreun ban? Acum o să vină spectatori și în campionat”, a declarat patronul FCSB.