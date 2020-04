Gigi Becali, contrazis pe față de un nume greu de la FCSB. De la cine a pornit totul

După ce Cristian Bălgrădean a fost „furat” de rivala CFR, Gigi Becali s-a gândit la o soluție pentru postul de portar la FCSB. Pe acest subiect, finanțatorul a fost contrazis pe față de un nume greu de la FCSB.

Gigi Becali, contrazis pe față de un nume greu de la FCSB

Propunerea de a-l readuce la roș-albaștrii pe Florin Niță a fost agreată de Gigi Becali, mai cu seamă că fotbalistul care se află sub contract cu Sparta Praga nu ar refuza o ofertă venită din România. Numai că salariul pe care îl are Niță în Cehia, de 20.000 de euro pe lună și anunțata criză economică generată de pandemia de coronavirus, l-au determinat pe Gigi Becali să nu mai ia în calcul transferul celui care a jucat 87 de meciuri pentru FCSB, în perioada 2013-2018.

„Voi credeți că mie îmi mai arde să bag bani în transferuri? Niciodată! Voi face și eu ca Gică Hagi. Voi promova tinerii de la academie. Nu mă mai interesează niciun Niță acum pentru că nu sunt nebun să îi dau salariu mare sau să plătesc sumă de transfer pentru aducerea lui”, a spus de curând Gigi Becali.

Helmuth Duckadam e de altă părere. „Niță o să renunțe la niște bani și tot o să se întoarcă la FCSB”

Opțiunea lui Gigi Becali nu este însă împărtășită și de directorul de imagine de la FCSB, Helmuth Duckadam. Conform ProSport, acesta îl dă pe Andrei Vlad ca o certitudine în poarta FCSB, însă nu exclude și varianta ca Florin Niță să revină la gruparea roș-albastră.

„Dacă domnul Gigi Becali a spus că nu se mai gândește la aducerea lui Niță, atunci știe dânsul ce știe, iar eu sunt sigur că și-a făcut toate calculele. Este clar că nimeni nu o să mai arunce cu banii pe transferuri în perioada următoare. Din vară noi îi vom avea pe Vlad, Târnovanu și Niga, iar eu cred că Andrei Vlad trebuie să devină numărul unu din toate punctele de vedere.

A mai acumulat experiență, a ajuns la echipa națională Under 21, unde este titular, a jucat și în cupele europene pentru noi, iar eu am mare încredere în el. Sunt sigur că și el a câștigat de la lună la lună încredere în forțele sale și nu o să mai aibă emoții în meciurile importante. În această situație titularizarea lui Andrei Vlad este cea mai bună soluție, cu toate că aducerea lui Niță era un plus pentru FCSB, dar asta este situația. Oricum și la Praga se anunță zile grele cu banii, iar eu cred că Niță o să renunțe la niște bani și până la urmă tot o să se întoarcă la FCSB”, a spus Duckadam.