Fetele lui Gigi Becali, ”pedepsite” din cauza crizei sanitare. Ce decizie a luat patronul FCSB

Criza sanitară mondială l-a făcut pe Gigi Becali să-și schimbe prioritățile și să vadă ceea ce este important în viață! Așadar, milionarul renunță la cadourile scumpe promise chiar și fetelor sale, cărora le spusese că le va cumpăra câte o mașină nou nouță. În schimb, a cumpărat măști de protecție și alte materiale sanitare pe care le donează spitalelor care au nevoie urgentă de ele.

Fetele lui Gigi Becali, ”pedepsite” din cauza crizei sanitare

Așadar, fetele lui Becali, Teodora, Alexandra și Cristina, vor rămâne fără mașinile promise de tatăl lor, care s-a răzgândit acum. Mai mult, Gigi Becali speră că Dumnezeu va face o minune și slujba de Înviere se va ține cu credincioși, așa cum suntem obișnuiți cu toții.

„Eu stau în casă, respect legea. Pentru bogați e mai ușor, că ai curte mare. Tot pentru săraci e mai greu. Eu cred că trece repede și vom putea merge la biserică de Paște, la Înviere. Așa sper, va face Domnul o minune. Noi suntem țară ortodoxă și fiecare sat și oraș are un înger păzitor. O să vedeți că se va face o minune”, a declarat patronul FCSB la Pro X.

Gigi Becali spune că oamenii investeau mii și mii de euro în lucruri care nu erau esențiale, cum ar fi genți și bijuterii. Milionarul crede că pandemia va schimba viața tuturor.

„Pe mine nu mă mai interesează lucrurile materiale. Mă debarasez de ele. Oricum bogații au luat-o razna. Și eu. Dădea lumea mii și mii de euro pe genți, mașini și palate. Vai de capul nostru… Acum a venit coronavirusul și a zis «Vă țin în casă! Ce faceți voi cu inelele și cu hainele?» Cred că în următorii 2-3 ani oamenii vor mai avea o reținere în a cumpăra lucrurile. Eu voiam să le cumpăr fetelor mele câte o mașină cadou. Dar, hopa!, m-am retras. Așa vor face oamenii. Dar probleme vor fi tot la săraci. Pe ei îi afectează boala”, a mai spus Becali.

Gigi Becali a recunoscut că nu i-a dat un milion de euro fiicei sale drept cadou de nuntă. A spus că toată averea sa le va reveni celor trei fete ale sale, așa că nu avea niciun rost să-i dea cadou de nuntă o sumă atât de mare.

„Nu am dat nici un milion de euro! Nu trebuie să le dau eu bani la copii, cum să-i dau eu un milion, toată averea e a fetelor mele, împărţită! Păi, eu pentru cine am făcut avere? Să o iau la groapă eu? Dacă vor moşteni tot ce am, pentru ce să le dau un milion de euro… daca toţi banii sunt ai lor, ele să îmi dea mie. Au bani ele de mici! Le-am dat să-şi facă toate poftele, să nu ducă lipsă de nimic, niciodată!”, a mărturisit Gigi Becali.