Gigi Becali, autodenunț în direct la TV. Patronul FCSB a recunoscut că a încălcat regulamentul

Gigi Becali s-a autodenunțat, în direct la un post de televiziune. Patronul FCSB a anunțat că va renunța la serviciile unor jucători în această iarnă, printre ei aflându-se și Tsoumou, care a semnat cu echipa în vară. Asta înseamnă că Tsoumou a semnat doar pe 6 luni cu gruparea, în condițiile în care regulamentul prevede că nu pot fi semnate contrace pe perioade mai mici de un an.

Gigi Becali a recunoscut că a încălcat regulamentul

Mai mulți fotbaliști vor pleca de la FCSB în această iarnă, iar printre ei se va număra și Tsoumou, potrivit declarațiilor făcute de Gigi Becali la postul de televiziune Pro X. Acest lucru ar fi imposibil, întrucât congolezul a semnat în vară cu gruparea bucureșteană și ar însemna că nu poate pleca mai devreme de vara anului viitor. Dar Becali a găsit o metodă să fenteze din nou regulamentul.

În momentul în care Tsoumou a semnat cu FCSB, a fost pus să accepte și o clauză care permite clubului să îl concedieze în ianuarie 2020. Această clauză poate fi activată sau nu, în funcție de cum își schimbă Becali percepția despre fotbal până atunci. Sindicatul fotbaliștilor l-a avertizat pe patronul FCSB că procedează neregulamentar.

„Gnohere va pleca la vară, deocamdată îl țin ca să ne ajute în campionat. Am avut pentru el o ofertă de 500.000 de euro, am cerut dublu și a picat transferul. Am încercat la Iași cu Tănase vârf, dar mai bun e Gnohere. Dacă mă mai gândesc, mai găsesc jucători pe care să-i dau afară, cred că o să ajung la vreo 14 în total. Pe unul îl am în minte deja, însă nu vi-l spun, că nu vreau să-l supăr. Cred că vor mai pleca și alții pe care îi uit acum”, a declarat Becali.

Printre jucătorii de care ar urma să se despartă în această iarnă se numără Ciorbadjiski, Alexandru Stan, Momcilovici, Belu, Pintilii, Moutinho, Salomao, Adi Popa, Tsoumou, Lucian Filip, Gnohere și Hora.