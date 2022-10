Gigi Becali, anunțul momentului. Patronul FCSB vrea să dea afară mai mulți jucători, după rușinea din Danemarca. „Nu am crezut că ei sunt de circ. Sunt praf, nu ai ce să faci cu ei”

Gigi Becali este furios după ce FCSB a pierdut cu 5-0 în Danemarca. Patronul promite „curățenie la echipă” și a anunțat că dă afară mai mulți jucători. Finanțatorului clubului a spus că nu se aștepta să aibă în lot fotbaliști atât de slabi. Campania de achiziții de anul acesta l-a costat peste șase milioane de euro.

Gigi Becali este furios! FCSB s-a făcut de râs în Danemarca și a pierdut cu 5-0 duelul cu Silkeborg, iar patronul promite că în iarnă renunță la mai mulți jucători. Chiar dacă unii dintre ei l-au costat bani mulți. FCSB se află pe ultimul loc în grupa din Europa Conference League, cu un punct în trei partide.

„Am zis că mergem, poate câştigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar aşa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt de circ. Eu nu am crezut că am dat bani pe aşa ceva.

Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani. S-au dat bani pe ei: 1.7 milioane, 350.000, 250.000, 850.000, s-au dat bani. Toţi jucătorii au fost luaţi cu bani. Toţi au fost luaţi cu bani.

Eu am trimis acolo nişte jucători pe care am dat bani în România. Şi am dat bani mulţi. De unde să ştiu că sunt praf? O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm. Au contracte, o să vedem cum facem”, a spus Gigi Becali, citat de Fanatik.