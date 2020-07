Gigi Becali anunță falimentul FCSB: „Datorie de 11 milioane de euro”

FC FCSB este aproape de faliment! O spune chiar creditorul echipei, Gigi Becali. Acesta a anunțat că are de recuperat 11 milioane de la clubul pe care l-a înființat în 2003. Ar mai fi doar două variante pentru ca echipa să își continue activitatea, consideră Becali. Să ajungă în grupele Europa League, sau să se materializeze vreo ofertă consistentă pentru Dennis Man.

Anunțul vine după ce firma care deține drepturile TV a anunțat că nu vrea să mai plătească bani în avans pentru sezonul viitor al Ligii 1. În plus, Gigi Becali se opune categoric variantei ca din sezonul viitor să fie 16 echipe în prima ligă. Variantă propusă de oficialii Rapidului, echipă care este în pericol să rateze promovarea în acest sezon.

„După că ce nici nu avem bani, suntem vai de capul nostru de săraci și abia ne ajung banii de la televiziune pentru 14 echipe… Suntem vai de capul nostru în 14 echipe! De unde să găsim încă două echipe pentru Liga 1? De unde bani? Care alte surse de venit?

Eu nu știam… Credeam că am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila și i-a spus «Zi-mi și mie». Am 11 milioane de euro împrumutați! Eu credeam că sunt 7 sau 8. Când de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie!

Dacă nu mă calific în cupele europene sau nu vând un jucător ce fac? Intru în faliment! Ce fac? Nu? Vreau să zic eu… Păi, îl vând pe Man! Dar dacă nu-l vând? Eu vorbesc când sunt banii în buzunar…”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.