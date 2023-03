Gigi Becali, acuzat că a greșit schimbările la meciul UTA – FCSB 3-1. „Nu i-a ieșit” – GALERIE FOTO

Gigi Becali este criticat de Ilie Dumitrescu. Patronul FCSB a făcut o mutare surpriză la pauză și l-a scos din teren pe Malcom Edjouma, un jucător care a marcat patru goluri în ultimele cinci etape. Echipa omului de afaceri din Pipera a fost învinsă cu 3-1.

Gigi Becali a greșit din nou schimbările. La partida UTA – FCSB, din etapa cu numărul 29 din SuperLiga României, l-a scos de pe teren pe Malcom Edjouma, mijlocașul care în ultimele cinci etape a marcat patru goluri și a adus puncte importante. Când a ieșit de pe teren, tabela arăta 1-1. Fără el pe teren, FCSB a încasat două goluri.

Gazdele au deschis scorul în minutul 14 după o fază rapidă, în urma căruia Jonas Tamm și-a trimis balonul în proprie când a încercat să respingă mingea lui Otele. După doar patru minute, Florinel Coman a înscris cu un șut din interiorul careului. În partea a doua, UTA a înscris Postolachi și Ubbink. FCSB s-a prezentat la Arad fără antrenor pe bancă. Leonard Strizu și-a dat demisia, Mihai Pintilii este suspendat, iar pe banca s-a aflat Lucian Filip, preparatorul fizic.

„Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu, cu o echipă în foame de rezultate, care a pregătit meciul foarte bine. Au câștigat duelul aerian și asta a fost soarta. Nu am putut să ne facem jocul pe care-l cunoaște toată lumea, n-am avut o posesie foarte bună, dueluri unu contra unu puține din cauza terenului.

UTA a meritat să câștige în această seară. Astea sunt motivele. Nu am reușit să recuperăm pe mingea a doua, ei au venit cu mingi lungi și noi nu am avut echipa compactă, am stat lăbărțați și asta a fost.

Am făcut tot posibilul, am fost conduși, am reușit să egalăm, am avut ocazii, dar este normal ca suprafața să ne pună probleme. Ați văzut ce fotbal jucăm acasă…”, a precizat Florinel Coman.