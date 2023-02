Gigi Becali dă afară un jucător pe care a plătit 700.000 de euro, după meciul FCSB – CS Universitatea Craiova. „Îl vezi prin careu, bezmetic, n-o să mai intre”

Gigi Becali este furios după meciul FCSB – CS Universitatea Craiova, din etapa a 26 din SuperLiga României. Echipa lui Mihai Pintilii a condus mai bine de 90 de minute, dar a fost egalată pe final, iar Răzvan Oaidă a fost găsit „țap ispășitor”. Omul de afaceri a anunțat că mijlocașul nu va mai juca, iar alți doi jucători au fost avertizați că își vor pierde locul de titular.

Gigi Becali s-a întors la vechile obiceiuri și a început să critice jucătorii. FCSB luptă pentru titlu, dar a scăpat victoria, printre degete, în duelul cu CS Universitatea Craiova, când echipa antrenată de Mihai Pintilii a fost egalată pe final, iar patronul a găsit vinovatul principal: Răzvan Oaidă. Partida găzduită de Arena Națională s-a terminat 1-1.

„Ce să am eu grijă pe finalul meciurilor? E adevărat, s-a greşit! Ce s-a greşit? Dacă îl bagi pe Oaidă, îi spui stai acolo… că de aia îl bagi. El se duce pe acolo, îl vezi prin careu, bezmetic, n-o să mai intre. Tot a zis să nu-l băgăm, să nu-l băgăm. Eu am zis că e băiat bun şi am mers pe bunătatea lui şi am zis să-l bag!”, a declarat Gigi Becali, într-o conferință de presă.