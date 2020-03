Gigi Becali, achiziție de un milion de euro pentru FCSB. Cine este omul care ar putea încasa acești bani imediat

După egalul înregistrat de FCSB în prima etapă a play-off-ului Ligii I, 2-2 pe terenul celor de la FC Botoșani, patronal roș-albaștrilor se gândește la unele modificări în lot. Gigi Becali a anunțat o posibilă achiziție de un million de euro pentru FCSB. Acesta este suma pe carfe vrea să o plătească pentru unul dintre cei mai doriți fundași centrali din Liga 1.

Finanțatorul FCSB este dispus să plătească 1.000.000 de euro pentru a-l transfera la echipa sa pe Andrei Chindriș, de la FC Botoșani.

„După Chindriș, ăsta de la FC Botoșani, poate să vină și AC Milan, deoarece eu nu o să licitez cu nimeni. Îmi place acest jucător, îl vreau, iar eu consider că la ora si ziua în care vorbim acum mai mult de un milion de euro nu face. Eu nu dau mai mult de un milion de euro. Are 20 de ani (n.r. – a împlinit recent 21 de ani), este bun, dar nu a jucat niciun meci în cupele europene, acolo unde mă interesează pe mine să fac performanță. În rest, poate să vă spună Iftime, și cine mai vorbește de la Botoșani, tot ce vor ei, dar eu nu o să mai vorbesc despre acest jucător că nici nu este al meu, dar nici nu mai vreau să discut”, a declarat Gigi Becali pentru Prosport.

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, susține că tânărul fundaș central vizat de Gigi Becali valorează mai mult și este dispus să renunțe la el contra sumei de 1.500.000 de euro. Finanțatorul echipei moldave a precizat că are o înțelegere cu jucătorul său pentru a-l lăsa să plece în vară, dar că nu stă de vorbă cu nimeni dacă i se oferă sub 1.500.000 de euro. Valeriu Iftime spune că Andrei Chindriș mai este dorit și de Werder Bremen.

„Eu am o înțelegere cu Andrei și i-am spus că îi voi da drumul la vară, dar voi face acest lucru doar pentru o ofertă avantajoasă. Însă, sub 1.500.000 de euro nu stau de vorbă cu nimeni. Cei de la Werder au stat la meci cu președintele meu, Anton.

M-am salutat și eu cu ei, dar ca să fiu foarte sincer eu le-am transmis să îmi facă o ofertă scrisă ca să știu despre ce vorbim. Se ocupă și Florin Vulturar. Totuși sunt cu inima îndoită, deoarece nu vreau să îmi slăbesc echipa. Vreau să jucăm și noi în premieră în grupele Europa League. Eu știu că îl vrea și Gigi Becali, dar cămașa mea este destul de scumpă și nu am de gând să îmi dau marfa pe bani puțini”, a spus Valeriu Iftime.