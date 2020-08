Gigi Becali a trăit cea mai mare umilință din viață. Totul a fost făcut public

Gigi Becali a fost pus în fața unei situații care l-a făcut să se simtă umilit. Ce s-a întâmplat cu cunoscutul afacerist? Totul s-a petrecut sub privirile atente ale tuturor.

Gigi Becali a fost protagonistul unui episod la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Cunoscutul afacerist a fost umilit în public. Toată lumea l-a văzut de-a lungul anilor ca fiind o persoană demnă, orgolioasă, extrem de transparentă și niciodată temându-se să-și facă simțită prezența prin opiniile sale. Cu toate astea, umilit fiind în public….de data asta nu a ripostat deloc, ci a ales să rămână docil și foarte tăcut. Totul a pornit de la o postare de pe o rețea de socializare urcată în mediul online pe contul atacantului naționalei de tineret a României la finele meciului dintre FCSD- Viitorul Constanța, scor 3-0.

Mesajul a fost urcat pe contul de Facebook al fotbalistului, dar de altcineva care nu i-a cerut în prealabil aprobarea lui Petre. Cel din urmă a susținut că atunci când are ceva de zis, preferă să o fac față-n față, nu în modul acesta. Scuza postării care a uimit pe toată lumea a fost că sportivul are un prieten care se ocupă de pagina sa și care de obicei îl consultă înainte de orice, lucru care nu s-a mai întâmplat de data aceasta.

„Am un cont la care nu am acces. Altcineva controlează postările. Sunt conturile mele, dar altcineva postează în locul meu. Toată lumea m-a sunat, a fost nebunie la mine în telefon. Am intrat, am văzut şi am luat măsuri. Dacă am ceva de zis, zic în față. Dacă am deranjat pe cineva, vreau să-mi cer iertare pentru că eu n-am control asupra contului şi n-aș fi făcut niciodată așa ceva. Toată lumea a preluat postarea. Am șters tot ce s-a postat. Îmi cer scuze pentru ce s-a creat după acea postare. Situația mea este foarte delicată, dar îmi aștept șansele. Mă antrenez şi aștept să intru pe teren”

