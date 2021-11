Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Edi Iordănescu. Dovada că patronul nu mai are răbdare

Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Edi Iordănescu. Aproape că nu e zi în care patronul FCSB să nu arunce „săgeți” către Edi Iordănescu. Deși latifundiarul se jură că el nu-l critică pe antrenor, ci doar spune adevărul, tehnicianul pare intrat definitiv în „malaxorul” declarativ al lui Becali. Nici ocazia sfințirii unei biserici nu-i temperează logoreea și criticile finanțatorului roș-albaștrilor.

Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Edi Iordănescu. Patronul FCSB și-a pierdut total răbdarea cu starea de lucruri de la echipă. După ce a acceptat misterioase clauze speciale care, chipurile, îi „închideau gura” și-i oferea control deplin lui Edi Iordănescu asupra formației, Gigi Becali s-a întors la ale lui. Tună și fulgeră public împotriva jocului echipei, deși se jură că, de fapt, el nu îl critică pe tehnicianul care, totuși, e responsabil pentru acel joc. Nici contractul cu clauzele lui nu-l mai reține pe Becali.

Fac ceva pe contractul ăla! Mi-a ajutat Dumnezeu, am bani, 500.000 de euro la mine nu contează. Ce, țin eu de clauze, îmi închide mie gura un contract vreodată? Eu spun ce văd și cu asta basta. Eu încă am încredere în Edi, pentru ce s-a întâmplat, cu COVID, cu accidentări, cu probleme de lot, cu alea, încă are scuze. Dacă joacă echipa tot așa, hai, la revedere, să mai rămână șanse în play-off. Păi ăsta e fotbal?”, a declarat, miercuri, Gigi Becali, la Digi Sport.

Dovada că patronul nu mai are răbdare

Gigi Becali n-a fost mai reținut nici astăzi, când a participat la slujba de sfințire a bisericii din incinta bazei de pregătire a FCSB din Berceni. El a reluat criticile, deși insistă că nu e certat cu Edi Iordănescu și nu se pune problema ca acesta să plece în iarnă.

Nu am de ce să mă împac? M-am certat eu cu Edi? Eu am spus nişte lucruri care s-au întâmplat. Nu jucăm nimic, nu am jucat nimic. Eu nu pot să fiu fals. Eu încă am încredere în el, astfel plăteam clauza şi asta era. El slujeşte, primeşte bani pentru ce face, nu munceşte gratis. Nu mai e mult”, a declarat Gigi Becali ziariștilor prezenți la sfințirea bisericii.

El a reluat ideea că „face ceva” pe contractul cu antrenorul. Și a concluzionat, „împăciuitor”, că Edi Iordănescu „deocamdată nu a realizat nimic”.