Gigi Becali a primit o lovitură în instanță. Patronul FCSB e bun de plată, de la o vreme, în mai multe litigii pe care le-a avut în diferite spețe. De curând, Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a decis ca vicecampioana să achite suma de 279.000 de euro către FC Botoșani în contul procentelor cuvenite echipei moldovene din transferul lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray. Gigi Becali a mai primit o lovitură, având de plătit o altă sumă importantă pentru închirierea Arenei Naționale, unde FCSB și-a jucat meciurile „de acasă” în acest sezon.

Latifundiarul trebuie să achite o sumă importantă omologului său Valeriu Iftime pentru cele 3,5 milioane de euro, reprezentând suma de transfer a lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray.

Gigi Becali trebuie să plătească 279.000 de euro plus TVA pentru cei 9% pe care Iftime îi are dintr-un ulterior transfer. Suma a fost calculată inclusiv cu bonusul de 600.000 de euro primit de FCSB pentru că Moruțan a evoluat în cel puțin 15 meciuri. În plus, miliardarul FCSB mai trebuie să trimită către Botoșani și 41.789 de euro, dar fără TVA, reprezentând contribuția de solidaritate din aceeași afacere.

Gigi Becal s-a trezit bun de plată și într-o altă speță. Conform GSP, instanța a decis că patronul FCSB trebuie să achite suma de 1.056.969 de lei către Primăria Generală București în contul închirierii Arenei Naționale pentru ultimele 15 partide jucate acolo de vicecampioană.

De când a pierdut dreptul de a evolua în Ghencea, roș-albaștri au folosit mai multe stadioane pentru a-și disputa meciurile „de acasă”. Becali a apelat la cele din Pitești, Buzău, Giurgiu, dar alegerea predilectă a fost Arena Națională. În 2017, conform sursei citate, Becali a „bătut palma” cu Primăria condusă la acea dată de fina sa, Gabriela Firea

„O să punem câte 200.000 de euro eu și Primăria ca să schimbăm terenul. Suma cu care contribuie FCSB va fi scăzută ulterior din chiria pe care ar trebui s-o achităm”, spunea Gigi Becali la acea vreme, conform aceleiași surse.

Gigi Becali n-a anticipat, însă, schimbarea garniturii de conducere a Primăriei Generale, la cârma căreia a venit Nicușor Dan. Actualii șefi ai administrației bucureștene n-au luat în seamă înțelegerea Becali-Firea și au solicitat în instanță chiria ce nu a mai fost plătită pentru 15 meciuri disputate de FCSB pe Arena Națională.

Datoria cumulată înseamnă 878.380,73 de lei, pentru chirie, 137.093,39 de lei, pentru utilități și 41.495,17 de lei, penalități de întârziere, mai notează sursa citată. Adică, un total de 1.056.969 de lei, ceva mai mult de 200.000 de euro.

Primăria a obținut o victorie în instanță pe 10 iunie 2021, apoi alt judecător a respins apelul FCSB-ului pe 18 ianuarie anul acesta. Gigi Becali încă speră să-i fie recunoscută contribuția la schimbarea gazonului și, astfel, să acopere datoria invocată de Primărie.

În acest sens, Valeriu Argăseală, președintele FCSB, a încercat recent să obțină o întâlnire cu primarul Nicușor Dan, cu speranța că edilul ar interveni pentru ca FCSB să scape de datorie. Lucru ce nu s-a întâmplat.