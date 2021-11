Gigi Becali a dezvăluit tehnica de vânzare a jucătorilor săi. Ce strategie aplică patronul FCSB

Gigi Becali a dezvăluit tehnica de vânzare a jucătorilor săi. Patronul FCSB a reușit câteva transferuri spectaculoase în acest an. Cele ale lui Dennis Man, la Parma și Olimpiu Moruțan, la Galatasaray sunt reperele financiare ale acestor mutări. Latifundiarul a dezvăluit care este strategia pe care o aplică atunci când vrea să facă un transfer.

Gigi Becali are un stil personal binecunoscut. Și când e vorba de antrenori, de transferuri, și chiar de Covid-19. Patronul FCSB a recunoscut că aplică o metodă originală în lupta cu teribilul virus. Pentru Gigi Becali gargara cu țuică și strănutul sunt marile „arme” împotriva coronavirusului.

Cred că am avut Covid de 50-100 de ori. Eu simt: în nas, în gât, strănut puțin, fac puțină gargară cu țuică și apoi am aruncat. Gust, miros febră ați avut? Nu am avut așa ceva, dar dacă eu îl simt în gât. Simt că mă gădilă în nas, în gât.

Eu îl simt imediat și îi zic lui nevastă-mea: „Astăzi m-a atacat Covidul”. Și strănut și îl arunc și cu asta basta. Fac o gargară din asta cu țuică mai tare, scuip de două ori și am aruncat covidul. Când am făcut analizele de sânge, în loc să scadă, creșteau anticorpii. Nu înseamnă că am avut de șapte ori Covid?”, a exlicat Gigi Becali la RomaniaTV.