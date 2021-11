Gigi Becali, mărturie șocantă despre tratamentul anti-Covid-19 urmat de el: „Fac o gargară din asta, scuip de două ori și am aruncat covidul”

În cursul serii de luni, Gigi Becali a făcut dezvăluiri neașteptate despre modul în care acesta s-a tratat anti-Covid-19 în repetate rânduri. De altfel, latifundarul consideră că Patriarhul României nu s-a vaccinat cu adevărat, susținând că a declarat acest lucru din pură emoție și intimidare. Mai mult, Gigi Becali a subliniat încă o dată nevoia cetățenilor de a avea la dispoziție anivirale, chiar dacă aceștia sunt vaccinați sau nevaccinați.

Gigi Becali a intrat în legătură directă în cadrul emisiunii „Punctul culminant”, acolo unde a povestit mai multe aspecte legate de activitățile din ultima vreme. Printre acestea a abordat și subiectul accidentului în care a fost implicat ieri dimineață, dând asigurări că totul este în regulă, iar de vină au fost ambii șoferi, atât Luță, șoferul său, cât și cel de-al doilea conducător auto implicat în accident.

Dacă nu am serviciu, mă duc la Dumnezeu în casă, nici nu mă pune la muncă, îmi pune muzică. Iar dacă asculți muzica aia, îți vine bucurie și fericire, așa de bine te simți. Că ăia care zic că trăiasc fericirea, mint, că fericirea e doar în Hristos. Eu nu le cer oamenilor, dar duminică este ziua lui Dumnezeu. De ce să nu mergi alea două ore la biserică, să furi de la Dumnezeu?”, a explicat Gigi Becali episodul petrecut ieri pe Bulevardul Aviatorilor.

Omul de afaceri susține că autoritățile competente din România ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a face posibilă existența antiviralelor în farmacii. Gigi Becali se arată indignat de faptul că tratamentul cu Ivermectină nu este folosit în România, deși acesta ar putea face posibilă existența acestui medicament în țara noastră gratuit.

Dacă s-a demonstrat că e cel mai eficient, de ce să nu avem în farmacii? Eu pot produce 10.000 de pastile pe ora, dau la toată România gratis. Pot să produc și Arbidol, și Invermectina, am aprobare. Dar pot doar pentru pacienții mei, dar să îmi dea aprobare să fac pentru toată România.

Omul de afaceri susține că Patriarhul Daniel nu s-a vaccinat, declarând acest lucru ca efect al intimidării în fața jurnaliștilor. Potrivit lui Gigi Becali, vaccinarea este lepădare și nu crede că Preasfințitul Patriarh nu ar fi recurs la acest gest.

Cu privire la infectarea cu Covid-19, Gigi Becali susține că bănuiește că s-a infectat de 50-100 de ori, dar a reușit să scape de virus cu ajutorul gargarei cu țuică.

„Cred că am avut Covid de 50-100 de ori. Eu simt: în nas, în gât, strănut puțin, fac puțină gargară cu țuică și apoi am aruncat. Gust, miros febră ați avut? Nu am avut așa ceva, dar dacă eu îl simt în gât. Simt că mă gădilă în nas, în gât.

Eu îl simt imediat și îi zic lui nevastă-mea: „Astăzi m-a atacat Covidul”. Și strănut și îl arunc și cu asta basta. Fac o gargară din asta cu țuică mai tare, scuip de două ori și am aruncat covidul. Când am făcut analizele de sânge, în loc să scadă, creșteau anticorpii. Nu înseamnă că am avut de șapte ori Covid?”, a exlicat Gigi Becali, în exclusivitate la RomaniaTV.