Gigi Becali a dat marea lovitură. Câți bani a luat dintr-un foc, mutare genială în pandemie

Gigi Becali este fericit, având în vedere cum evoluează lucrurile cu privire la transferul lui Dennis Man la Parma. Patronul FCSB a confirmat plecarea lui Dennis Man către clubul italian. Becali a clarificat că a renunțat la scrisoarea de garanție bancară pe care intenționa inițial să o ceară clubului italian.

Pe 27 ianuarie presa italiană anunța încheierea negocierilor dintre Parma și FCSB, legate de transferului lui Dennis Man la echipa italiană. Clubul anunța achiziția a doi atacanți, printre care și jucătorul lui Gigi Becali. Anamaria Prodan, anunța la digisport.ro, „transferul efectuat în proporție de 99%” și „negocierea contractului în curs”.

Cifrele erau, de asemenea, confirmate: 12 milioane plus 2 bonusuri la FCSB, un contract de cinci ani cu atacantul Dennis Man. Jucătorul, cu un palmares bun pentru FCSB, cu 14 goluri în 17 meciuri de ligă până acum, va juca deja pentru Parma, în meciul de duminică din Seria A.

Deși, inițial, Ggi Becali vroia și o scrisoare de garanție, acesta a renunțat în cele din urmă la aceasta, după cum declara tot celor de la digisport.ro. Patronul FCSB a mai declarat că a renunțat la 2 milioane de euro, în favoarea celor de la UTA. Cifra inițială de transfer, era de 12 milioane. Conform noilor declarații făcute de Gigi Becali, Man pleacă la Parma pe 13 milioane de euro.

”Ieri era vorba de 15 milioane, 13+2. Acum e vorba de 13 milioane. Am scăzut eu 2 milioane. Man a plecat pe 13 milioane. E posibil duminică să joace la Parma. Mai multe nu pot să vă spun. Am convenit cu patronul lor să fie confidențial, pentru că îi stricăm ploile. Man va avea un salariu de 1 milion, 1 milion și o sută pe an.

Va semna pe 4 ani și jumate. Are contractul deja trimis. E 99% făcută mutarea! Citește contractul la ora asta, mai trebuie să semneze. Pleacă de la 20.000 pe lună și se duce la 100.000. Mai trebuie să plătească 80.000 împrumutul pentru apartament, pe care i l-am dat eu”, a pus Becali.