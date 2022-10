Gigi Becali a confirmat că Nicolae Dică și-a dat demisia după meciul FCSB – UTA, din campionat. „Ce rost mai are să vorbim de el?”

Situația la FSCB este foarte tensionată. Contestat de fani la „dubla” rușinoasă cu Silkeborg, din grupele Europa Conference League, Nicolae Dică a răbufnit și și-a dat demisia după victoria din campionat cu UTA. Vestea a fost confirmată chiar de Gigi Becali.

Nicolae Dică este sub presiune la FCSB. Fanii l-au fluierat, Gigi Becali îl critică, iar Mihai Stoica a dezvăluit că jucătorii nu îl ascultă. Antrenorul a răbufnit după meci câștigat, iar patronul a dezvăluit că a vrut să plece la finalul duelului cu UTA, din campionat, deși FCSB reușise al treilea succes consecutiv.

„Dică a vrut să plece după meciul cu UTA. Nu știu de ce. I-am luat-o înainte, l-am sunat și i-am spus: «Termină cu prostiile astea. Revino-ți. Nu ai cum să pleci acum». I-am zis că o să fie bine. Ce rost are să mai vorbim de Dică? Până în vară rămâne! N-am plecat când a pierdut cu 10-0 și pleacă atunci când are trei victorii la rând? Suntem în play-off, n-o să fie probleme”, a declarat Gigi Becali.