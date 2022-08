Gigantul din România care a făcut profituri record în 2022. Toate vânzările sunt în creștere

Gigantul din România care a făcut profituri record în 2022! Toți am auzit vehiculându-se numele companiei, care este unul dintre cei mai importanți producători pe segmentul său din România. Se pare că, deși un an de criză, 2022 a adus o creștere cu 16% a cifrei de afaceri. Cu un an în urmă, în 2021 compania a înregistrat o valoare de 239 milioane de lei și venituri înainte de dobânzi, impozite, de aproximativ 82 milioane de lei. La finalul anului trecut, compania își propunea pentru 2022 o creștere cu 15% față de finalul anului. Suntem deja la a opta lună din 2022, iar estimările inițiale au fost depășite.

Biofarm, gigantul din România care a făcut profituri record în 2022

Compania Biofarm este cel mai mare producător român de medicamente. Se află printre primii trei producători români de soluții și suspensii pentru administrare orală și unul dintre cei mai mari producători de tablete și picături din România.

Produsele companiei Biofarm ajung în 12 țări din întreaga lume, iar în viitor, conform planurilor de dezvoltare a afacerilor pe termen lung ale Biofarm, acestea se vor regăsi pe rafturile farmaciilor din mai multe țări din Europa de Sud-Est, Asia Centrală. și de Sud-Est, Africa și zona arabă.

„Am încheiat anul 2021 cu rezultate foarte bune. Suntem încrezători că investițiile bugetate pentru acest an vor contribui la creșterea vânzărilor. Echipamentele de ultimă generație ne permit să creștem producția. Ne permit să ne extindem pe noi piețe. Avem premise solide pentru îndeplinirea obiectivelor, în ciuda provocărilor create de creșterea costurilor de producție cauzate de variațiile estimate ale costurilor de aprovizionare cu materii prime, utilități. Chiar și în acest context, sunt încrezător că, la finalul anului, ne vom consolida cota de piață și vom continua să fim unul dintre principalii jucători din industria farmaceutică locală în categoria Consumer Healthcare (CHC)”, a declarat Cătălin Vicol, directorul general al Biofarm, conform celor de la TheDiplomat.

În acest context, tot mai volatil, este de urmărit recordul înregistrat în 2022 de companie. Conform datelor, valorile reale au depășit predicțiile de la finalul anului trecut. Așa se face că, în primul trimestru al anului 2022, Biofarm a înregistrat un profit net de 43,64 de milioane de lei, conform Economica.net.

În aceeași perioadă monitorizată, vânzările companiei au crescut cu peste 17 procente, asta însemnând 138,56 milioane de lei. Rapoartele publicate de BVB, au scos la iveală randamentul companiei, atât în piața de vânzări retail a medicamentelor, cât și pe piața bursieră.

Toate vânzările Biofarm sunt în creștere

Deși la finalul anului trecut Biofarm își anunța intenția de a intra și pe alte piețe, primul trimestru din 2022 a ridicat exporturile spre Republica Moldova, Azerbaijan şi Kîrghizstan.

Datele arată o creștere a exporturilor către aceste 3 state cu un procent de 2%. Datele sunt reflectate în raportul menționat anterior, și publicat de Bursa de Valori București:

„Veniturile nete din vânzări realizate în primul semestru al anului 2022 au fost de 138.565.427 lei, în creştere cu 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021. Strategia companiei este de a continua creşterea susţinută pe piaţa din România. Dar şi pe pieţele externe prin consolidarea brandurilor existente si prin dezvoltarea de noi branduri”, arată raportul companiei.

Compania, cel puțin pe piața locală, este un jucător extrem de important, cu producții de medicamente, brand-uri deja cunoscute, precum:

Colebil,

Triferment,

Carbocit,

Sennalax,

Bixtonim,

Carmol,

Biofen,

Nervocalmin,

Cavit.

Anul trecut aceste produse au stabilit Biofarm ca lider pe acest segment, cu o creștere de 18 procente pe piața locală. Cât despre strategia de viitor, compania spune că ”Strategia de dezvoltare a Biofarm are în vedere produse dezvoltate intern cum este Biofen Extra, o combinaţie de ibuprofen şi paracetamol. Centrul de dezvoltare de produse noi devine foarte important deoarece planurile companiei pentru următorii 5-7 ani au în vedere o serie de formule de produse noi care vor fi lansate în piaţă. Dezvoltarea de produse noi va fi unul dintre motoarele de creştere pe viitor”.