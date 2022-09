Gigantul din Germania care se extinde în România. Angajările vor curge pe bandă rulantă

Unul din cei mai mari producători de echipamente de curățenie din lume își anunță planul pentru următoarea perioadă. Intra pe piața românească în 2016, când deschidea o primă fabrică la Curtea de Argeș. În afară de producția în sine, a dezvoltat și alte servicii, inclusiv cele de spălătorie auto în regim de self-service, și distribuția de echipamente. Kärcher Group este lider pe acest segment și este gigantul din Germania care se extinde în România.

Încă de acum 6 ani compania germană și-a propus să investesacă în piața românească de profil. Investițiile gigantului s-au văzut în acești ani, prin construirea uei fabrici ce produce aspiratoare, la Curtea de Argeș, dar și prin magazinele deschise în România.

În mai anul trecut, Kärcher a anunțat că intenționează să deschidă o nouă unitate de producție în Curtea de Argeș. Conform reprezentaților, instalația de 24 de milioane de dolari trebuia să fie operațională până în octombrie 2021. În noua locație nemții de la Kärcher produc deja aspiratoare cu uscare umedă, mașini pentru podele și alte echipamente de curățenie.

Kärcher a vizat România ca regiune de creștere și și-a dublat afacerile în această țară în ultimii cinci ani. În 2020, Kärcher a raportat vânzări de 27 de milioane de dolari în zonă.

Astăzi, în 2022, cei de la Profit.ro anunță că Kärcher este gigantul din Germania care se extinde în România. Nemții pregătesc o nou investiție, materializată prin deschiderea de noi magazine. De altfel, Hartmut Jenner, CEO-ul companiei declara pentru Profit.ro:

„Plănuim să continuăm să ne extindem rețeaua de magazine din România, însă problema ține de găsirea locațiilor. Ne trebuie anumite locații specifice. Avem nevoie de spații mari, de un service, un loc unde oamenii pot parca.

Sunt anumite necesități. Momentan, căutăm locații. Vrem să depășim 16 magazine în România, în următorii ani.

Cel mai probabil vom mai deschide o nouă locație în vestul țării la începutul lui 2023. Investiția va depinde de mărimea centrului.”, a declarat, pentru Profit.ro, Hartmut Jenner, CEO Kärcher Group și Chairman of the Board of Management.