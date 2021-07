Gică Hagi pregătește o colaborare uriașă pentru Farul. Cine mai este implicat în proiect

Gică Hagi pregătește o colaborare uriașă pentru Farul. „Regele” e la cârma noului și vechiului club din Liga 1, rezultat în urma fuziunii cu Viitorul. Pus pe fapte mari, ca de obicei, Hagi vizează, alături de Gică Popescu, președintele clubului constănțean, o colaborare cu una dintre marile echipe ale Europei.

Gică Hagi este acționar, dar și antrenor-manager la Farul. Rezultat al fuziunii cu Farul, noua entitate sportivă va lua startul în noul sezon al Ligii 1. Deocamdată, în ”țintarul” meciurilor din nou sezon, gruparea de la malul mării a fost trecută tot cu numele de Viitorul. Președintele LPF, Gino Iorgulescu a explicat motivele acestei păstrări temporare a denumirii. Gică Hagi țintește, însă, mereu în sus.

Zilele trecute, el și Gică Popescu au fost în vizită la fostul lor club, Galatasaray Istanbul, unde s-au întâlnit cu foști colegi, dar și cu „Împăratul” Fatih Terim, fostul lor antrenor și încă tehnician al grupării de pe malul Bosforului. Cei doi foști mari internaționali au participat și la realizarea unui documentar despre istoria marelui club din Turcia.

DOUĂ DECENII, DAR PARCĂ A FOST IERI

Sâmbătă și duminică am dat, alături de Gică Hagi, timpul înapoi. Am fost invitați la Istanbul pentru un documentar despre marile momente ale lui Galatasaray și despre antrenorul nostru Fatih Terim. A fost o mare plăcere și o mare onoare să ne revedem. Ca de fiecare dată când ne întoarcem acolo. Ca de fiecare dată când retrăim momentele de atunci.

Au trecut 21 de ani de când am cucerit Cupa UEFA. Dar ne-am simțit, eu și Gică, de parcă totul a fost ieri”, a scris Gică Popescu, pe pagina sa de Facebook, despre vizita făcută la Galatasaray.