Gică Hagi îl va înfuria pe patronul FCSB. Fostul mare internațional român s-a calificat cu echipa sa, Farul Constanța, în play-off-ul Ligii 1. La reușita dobrogenilor a contribuit și victoria cu 2-0 obținută în fața formației lui Gigi Becali, chiar pe Arena Națională. Gică Hagi a comentat, pentru presa din Spania, duelul din Europa League, Barcelona – Galatasaray, două dintre grupările la care a evoluat ca jucător.

Gică Hagi a declarat, după încheierea sezonului regular, că are intenții mari cu echipa sa în play-off. Tehnicianul de 57 de ani s-a întrebat ce echipă din primul eșalon a jucat mai bine decât propria sa grupare.

Gică Hagi a fost invitat de prestigioasa publicație spaniolă Marca să prefațeze duelul Barcelona-Galatasaray din optimile Europa League. „Regele” a jucat la ambele echipe, având, mai ales la gruparea din Istanbul, rezultate care l-au transformat într-o legendă.

Întrebat cum ar aborda partida din perspectiva tehnicianului unei echipe mai slabe decât Barcelona, Gică Hagi a dat exemplul meciului pe care Farul l-a câștigat cu FCSB. Fostul număr 10 al naționalei s-a referit la formația patronată de Gigi Becali cu cuvintele „vechea Steaua”.

„Așa cum am făcut recent împotriva vechii Stele din țara mea. Și am câștigat. Am organizat echipa fără a oferi adversarilor spațiu sau timp pentru a gândi. Trebuie să fii agresiv și apoi să ataci. Dacă nu marchezi, nu câștigi. Cu mingea trebuie să știi ce să faci. Și apropo, am câștigat cu 2-0 în acea zi împotriva Stelei”, a răspuns Hagi, conform publicației citate.