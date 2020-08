Giani Kiriță are o nouă iubită. E de o vârstă cu fata lui

După ce a divorțat de soția sa cu care a fost căsătorit 7 ani, Giani Kiriță a cunoscut diferite domnișoare, dar parcă niciuna de vâsta fiicei sale. Însă poate vârsta este doar un număr și ”eternul burlac” își va găsi liniștea.

CanCan a publicat o filmare în care ”eroul de la Exatlon” își petrecea după-amiaza pe plaja Mamaia, în compania unei brunete care seamănă cu fiica sa. Printre similitudinile dintre cele două se numără și vârsta.

Din imagini, dinamovistul pare că este de o perioadă cu tânăra care îi stă aproape. În schimb, din gesturi, acesta pare că dorește să țină idila pentru el încă o vreme, fiind zgârcit în atingeri sau conversație cu femeia de lângă el. Kiriță a vorbit minute în șir la telefon și a savurat un pahar cu vin.

Pe când antrenorul lui Dinamo era Mircea Rednic, Giani Kiriță a fost la un pas de a reveni acolo unde și-a construit cariera, după ce s-a declarat sătul de ”Exatlon”.

„Am avut o ofertă de la Dinamo, când Mircea Rednic era antrenor. Am discutat cu el și trebuia să vin secund, dar nu s-a mai întâmplat pentru că Mircea Rednic a fost dat afară. Eu nu sunt o persoană agreată la Dinamo pentru că întotdeauna am spus lucrurilor pe nume. Mereu am spus că echipa asta nu e înconjurată de foarte mulți dinamoviști”, povestea Kiriță despre oportunitatea de a îmbrăca din nou echipamentul alb-roșu.