Giani Kiriță, povestea care i-ar fi schimbat viața. Fostul concurent de la Exatlon, dezvăluire incredibilă

Giani Kiriță a relatat povestea care i-ar fi schimbat cursul vieții. Fostul participant din cadrul show-ului Exatlon a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai mult, în momentul în care activa în calitate de sportiv bărbatul ar fi putut să ia o decizie care să îi marcheze cariera din fotbal.

Giani Kirița s-a făcut remarcat și în momentul în care telespectatorii i-au putut urmări evoluția în cadrul Exatlon România. De asemenea, pe parcursul carierei sale, fostul jucător de fotbal a avut parte de foarte multe întorsături. Acesta ar fi putut să își schimbe complet traiectoria, dar și echipa în care a activat pentru a merge la cea rivală după ce a primit o ofertă de nerefuzat, dar pe care nu a luat-o deloc în calcul. Fostul sportiv a oferit chiar el toate aceste detalii. Povestea care i-ar fi schimbat viața lui Giani Kiriță s-a petrecut pe vremea când acesta activa la Dinamo.

Dacă ar fi acceptat o asemenea ofertă fostul jucător ar fi putut să aibă un parcurs al carierei sale în fotbal mult mai îndelungat. Totuși, acesta nu pare să aibă păreri de rău în ceea ce privește faptul că a refuzat cu vehemență. Întâmplarea l-a avut în centrul atenției și pe Gigi Nețoiu care la acea vreme era finanțator pentru Universitatea Craiova.

”I-am zis «Nea Gigi, eu nu pot să fac asta! Nu am cum. Am ajuns la Dinamo și nu pot!». Tentația era mare. Eu luam 3.000 de dolari pe lună la Dinamo. Când mi-a arătat jumătate de diplomat cu dolari… Cred că erau ceva bani. Am zis că nu pot, că nu am cum să fac așa ceva. Am zis nu! Așa mi-a spus inima. Nu am regretat niciodată pentru că la Dinamo am trăit cea mai frumoasă perioadă a carierei și am câștigat trofee”, a mai transmis Giani Kiriță.