Ghinion uriaș pentru Dan Negru chiar în ziua de Paște. Prezentatorul Antenei 1 este negru de supărare după ce a rămas cu mașina de fițe în drum, din cauza unor probleme tehnice apărute chiar în timpul vacanței de Paște. Ca să ajungă totuși la Timișoara, acolo unde mama lui îl aștepta cu masa plină cu bunătăți, Dan a găsit soluția salvatoare: ”Am închiriat o mașină”, ne-a spus el, pentru Impact.ro.

De altfel, Dan Negru a avut mai mereu urmărit de ghinion, cu fostele mașini: a fost amendat în Franța, a făcut ”pana prostului” și a căzut în șanț pe Valea Oltului, iar într-o iarnă, artificiile de la Romexpo i-au ciuruit capota.

Dan Negru se întorcea zilele trecute spre București de la filmările realizate la Cluj, unde adesea se întâlnește și cu bunul său prieten, Florin Piersic. Când, la un moment dat, mașina marca Mercedes în valoare de aproximativ 50.000 de euro s-a blocat. Dan ne-a povestit despre ghinionul petrecut chiar în Săptămâna Mare:

”Paștele m-a prins pieton căci mi s-a stricat ceva la mașină. Am rămas blocat cu ea la Orăștie, mi-au urcat-o pe platformă. Eram cu tot familionul după mine. Am închiriat o mașină, de Paște voi face vizitele cu mașină de închiriat, cam 40 de lei pe zi am plătit. Am dus-o în service, nu știu cât va costa, se pare că e ceva serios”, ne-a mărturisit Dan Negru în exclusivitate.