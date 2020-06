Gheorghe Turda, viața după despărțirea de iubită. Locuiește într-o vilă de 300.000 de euro FOTO

Gheorghe Turda a profitat la maximum de perioada de auto-izolare și s-a retras la vila din Câmpina, județul Prahova, unde a stat împreună cu toată familia sa. Vila foarte încăpătoare de 300 de mii de euro i-a ținut departe pe membrii familiei sale de infecția de coronavirus.

Gheorghe Turda s-a auto-izolat în vila sa de 300 de mii de euro, împreună cu familia

Îndrăgitul interpret de muzică populară a avut timp să petreacă mai mult împreună cu nepoții săi, pe care îi adoră. A stat foarte mult timp împreună cu familia sa, lucru destul de rar, ținând cont de faptul că artistul este foarte solicitat, în mod normal.

Gheorghe Turda are două fiice realizate pe plan profesional, care i-au dăruit trei nepoței superbi. Elena Voichița (38 de ani) are un băiețel pe nume Tudor, de 7 ani, iar Anca (41 de ani) are doi copilași, o fetiță pe nume Antonia, de 13 ani, și un băiețel pe nume Petru, de 5 ani și jumătate.

S-a gândit profund la ”Legea Turda, dar și la fosta sa iubită

Anularea concertelor și a tuturor manifestărilor artistice l-a făcut însă pe Gheorghe Dincă să descopere gospodarul ascuns undeva în el. Așa că nu a stat deloc pe gânduri și s-a apucat de reparat și de întreținut pe lângă vila sa foarte impunătoare. În plus, artistul a tuns cât a putut de des gazonul, lucru care îl adoră, mai ales că are mașini de ultimul răcnet din domeniu, după cum se poate vedea și în galeria Foto.

În plus, artistul s-a gândit și cum să-și protejeze colegii profesioniști. ”Artiștii o vor duce foarte greu, s-au înmulțit amatorii. S-a ajuns la un fel de uniformizare, ca pe vremuri. Nu se știe cine e profesionist și cine este amator. Mă zbat pentru o lege, Legea Turda, să se revină la atestatele de odinioară, acordate artiștilor, în cadrul unor selecții. Am această intenție, pe care i-am mărturisit-o și lui Horia Moculescu, Ionel Tudor, Mădălin Voicu și maestrului Arvinte, cei care s-au mai ocupat de comisii de acest fel, în trecut, când nu oricine era artist. Sigur că multora nu o să le convină, dar s-ar face o selecție corectă și mai ales binevenită”, ne-a declarat Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda a avut timp să reflecteze în această perioadă de izolare și asupra relației sale eșuate pe care a avut-o cu frumoasa Nicoleta Voicu, mai tânără cu 23 de ani decât el. A ajuns la o concluzie, după perioada de gândire: ”N-a avut minte când trebuia, n-a știut să aprecieze”, susține interpretul de muzică populară.