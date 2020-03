Gheorghe Turda, diagnostic crunt din partea medicilor. Cum a ajuns să arate la 72 de ani

Gheorghe Turda a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Cum a ajuns cântărețul de muzică populară să arate la 72 de ani.

În urmă cu trei ani, Gheorghe Turda a mers la medic pentru că avea după ureche o aluniță ce îi dădea bătăi de cap. După câteva analize amănunțite, cântărețul de muzică populară a primit diagnosticul: carcinom cutanat (cancer se piele). Solistul a fost operat de urgență, apoi a urmat câteva tratamente. Următoarele luni au reprezentat greul, dar artistul a continuat să lupte. Anul trecut s-au văzut și rezultatele muncii sale, la acea vreme interpretul anunțând că la ultimul control medical a fost declarat vindecat de cancer.

„M-a deranjat un neg cât un bob de piper în perciun. La un moment dat s-a spart bubița și m-am speriat. Am venit imediat la consult. Am avut încredere în doamna doctor și în metoda folosită de dânsa, tehnica Mohs. De la programare până la operație a durat o săptămână. Am trecut peste această fază. Dumnezeu ne-a ajutat”, spunea Turda.